Sony Japan Studio s’étend avec un département de développement externe

04/01/2020 16:28 pm

Sony Japan Studio est l’un des meilleurs studios propriétaires de Play Station. Aux côtés d’autres développeurs, il a soutenu le développement de Bloodborne et The Last Guardian, tout en créant leurs propres jeux comme Astro Bot Rescue Mission et Gravity Rush 2. Aujourd’hui, cette talentueuse équipe est sur le point de s’agrandir grâce à l’arrivée d’un département de développement externe.

Tel que rapporté Gematsu, le département en question a été créé aujourd’hui, tandis que certains autres secteurs ont été modifiés. Kazuo Kato a été choisi comme chef du Département du développement interne, chef du Département du développement extérieur et chef du Département des services créatifs.

Bien que l’on ne sache toujours pas exactement ce que fera ce nouveau département, il est facile de supposer que cela signifie qu’il y aura plus Sony Japan Studio en chemin. Avec lui Playstation 5 À l’horizon, il ne fait aucun doute que l’équipe a de grands projets pour cette prochaine console, après tout, il a été révélé qu’elle travaillait déjà sur des démonstrations technologiques pour le PS5.

Via: Gematsu

