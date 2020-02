Sony ne participera pas à Pax East en raison de problèmes de coronavirus

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 19 février 2020 19:15 GMT

Sony a annoncé qu’il n’assisterait pas à Pax East 2020 la semaine prochaine après tout en raison de «préoccupations croissantes» concernant le coronavirus.

La société a annoncé qu’elle sautait Pax East 2020 sur le blog PS américain.

Voici la déclaration dans son intégralité:

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé «roman coronavirus»). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation.

L’un des jeux que Sony apportait à l’événement était The Last of Us: Part 2. Media Molecule’s Dreams, Iron Man VR et d’autres devaient également être jouables sur le salon.

D’autres annulations ou retards d’événement tardifs en raison de préoccupations concernant le virus incluent le Tapei Game Show, la série mondiale PUBG d’avril à Berlin et The Outer Worlds a également été retardé pour Switch.

