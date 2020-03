Sony ne pense pas que les exclusivités PS4 seront retardées par COVID-19

Il y aura toujours de plus grandes préoccupations en ce qui concerne l’épidémie de coronavirus, mais l’un des aspects où le virus aura un impact majeur concerne les dates de sortie du jeu vidéo. Ceux qui restent, un jeu indépendant de Productions filaires, a déjà été retardé, et nous prévoyons que plus de titres de Playstation 4 suivre la même voie à l’avenir. Ceci signifie que The Last of Us: Part II and Ghost of Tsushima ils courent aussi le risque d’être retardés, même si pour l’instant, Sony Il n’a eu aucun problème à cet égard.

Dans une nouvelle déclaration sur le site officiel de Sony, la société commente ce qui suit:

“Bien qu’aucun problème ne soit survenu jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les programmes de production de jeux dans ses studios propriétaires et partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis.”

Le fait que la technologie japonaise n’ait eu jusqu’à présent aucun problème est certainement une très bonne nouvelle, mais nous ne devons pas encore célébrer. Le personnel de Chien coquine Il travaille de chez lui, et après les allégations présumées de crunch dans le studio, on a du mal à croire qu’en deux mois ils pourront se lancer TLOU II. Fantôme de Tsushima a un peu plus de chance de se stabiliser, tandis que le remake de Final Fantasy VII Il a déjà terminé son développement et est prêt à faire ses débuts ce 10 avril.

Source: Sony

