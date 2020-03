Sony ne s’attend pas à ce que le coronavirus entraîne des retards de jeu

Par Sherif Saed,

Vendredi 27 mars 2020 11h30 GMT

Sony a publié une mise à jour sur l’impact potentiel du coronavirus sur ses différentes activités.

le Services de jeux et de réseau Le segment est un élément clé du portefeuille de Sony, bien sûr, et c’est celui qui nous tient le plus à cœur. Selon la note, Sony ne s’attend pas à ce que les jeux en développement actif soient retardés.

Étant donné que la société ne prévoit aucun retard de production, elle est convaincue que les services de jeux et de réseau ne souffriront pas de la crise fiscale actuelle en raison du coronavirus. Et ce malgré la décision de la société de limiter les vitesses de téléchargement du PlayStation Network en Europe et aux États-Unis.

Cela dit, Sony surveille activement la situation en ce qui concerne les calendriers de production des jeux propriétaires et tiers.

“Bien qu’aucun problème ne soit apparu jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des logiciels de jeux dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis”, indique la note.

La mise à jour ne fait aucune mention de la PS5, ni si la crise affectera son calendrier de fabrication de quelque manière que ce soit.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.