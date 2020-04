Sony nie que «The Last of Us Part II» arrive sur PC, pour l’instant

Actualisation: Un porte-parole de Sony a contacté Polygon et a précisé que la liste d’Amazon France n’était pas exacte. “Nous n’avons pas fait d’annonce pour mettre ces jeux sur PC”, a indiqué la société. Apparemment, un fournisseur tiers d’Amazon a répertorié les jeux par “erreur”.

Actualité originale:

Il y a tout juste un mois, Sony a surpris l’ensemble du secteur en annonçant le lancement de Horizon: Zero Dawn sur PC, un mouvement sans précédent avec lequel ils entendent populariser leurs franchises exclusives au-delà des consoles PlayStation. Face à ce mouvement, la question suivante s’est posée: sera-ce le seul jeu d’entreprise à atteindre l’ordinateur? Une fuite récente d’Amazon France indique que La stratégie de Sony est encore plus ambitieuse.

Le géant du commerce électronique a répertorié jusqu’à cinq jeux PC exclusifs Sony, The Last of Us Part II, Days Gone, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Nathan Drake Collection et Bloodborne. Bien que toutes les propositions se soient démarquées à l’époque, aucune ne se compare à la suite de The Last Us, qui est l’un des titres les plus attendus ces dernières années. Si elle atterrit finalement sur l’ordinateur, ce serait une décision importante.

Il convient de mentionner qu’aucun des jeux n’a de date de sortie ou plus de détails à ce sujet. On ne peut pas exclure que ce soit une erreur d’AmazonBien que le magasin fuit, quel que soit le pays dans lequel elles se sont produites, elles sont généralement correctes la plupart du temps. En fait, Amazon France a également répertorié la version informatique d’Horizon: Zero Dawn des semaines avant son officialisation.

The Last of Us Part II était sur toutes les lèvres la semaine précédente; le jeu indéfiniment retardé. Comme Sony l’a expliqué, il y avait problèmes logistiques en raison de la pandémie de coronavirus, et ils ne prévoyaient en aucun cas de le distribuer uniquement en format numérique. Naughty Dog, quant à lui, a assuré qu’ils étaient sur le point de terminer leur développement, de sorte que le report n’avait rien à voir avec le manque de temps pour affiner les détails.

