Sony nomme le directeur d’Astro Bot au poste de nouveau directeur de Japan Studio

Au cours des derniers mois, nous avons eu une réorganisation majeure de Sony Interactive Entertainment et plusieurs studios de développement, tout cela vers le lancement de PlayStation 5. Ce processus se poursuit, car la société vient d’annoncer un changement de commandement dans l’une de ses études les plus pertinentes: Japan Studio

Par une déclaration, Sony Interactive Entertainment a annoncé que Nicolas Doucet serait le nouveau directeur de Japan Studio. Si votre nom ne vous ressemble pas, sachez qu’il était le directeur d’Astro Bot: Rescue Mission, actuellement considéré comme l’un des jeux de réalité virtuelle les plus remarquables.

Doucet faisait partie de projets tels que EyePet, dont il était également directeur. L’une de ses contributions les plus importantes a été la fondation de ASOBI Team, une division de Japan Studio qui a été créée pour travailler sur des jeux pour PlayStation VR.

Quant à la trajectoire de Japan Studio, il faut savoir qu’il a travaillé sur Gravity Rush, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, les livraisons de Patapon, LocoRoco, Ape Escape et collaboré au développement de Bloodborne.

L’entreprise n’a pas dévoilé une partie de ses projets d’avenir, mais ce sera Doucet qui sera responsable de la vision de développement de la prochaine génération. Sony n’a pas annoncé d’autres changements dans la structure de l’étude. Pour cette raison, on ne sait pas quel sera le rôle d’Allan Becker à l’avenir, qui était en charge de la commande de Japan Studio ces dernières années. La prochaine étape de la carrière de la créatrice sera sûrement annoncée bientôt.

Dans les nouvelles connexes, Hermen Hulst de Guerrilla Games a été nommé nouveau directeur de Sony Worldwide Studios. D’un autre côté, Jim Ryan, actuel directeur de Sony Interactive Entertainment, a déclaré que les récents changements n’américaniseront pas la marque.

En outre, le président de Sony Interactive Entertainment Japan Asia a annoncé sa retraite l’année dernière. Nous vous recommandons de visiter cette page pour connaître toutes les informations relatives à la PlayStation.

