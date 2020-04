Sony offre des thèmes et des avatars aux joueurs de Persona 5 Royal

Par Rodolfo León

Atlus et Sony ils ont brillé cette fois. Play Station envoie des thèmes et des avatars Persona 5 Royal, et tout ce que vous avez à faire pour les obtenir est de terminer le premier Palais du jeu. Une fois terminé, vous recevrez un code que vous pourrez utiliser dans le PlayStation Store.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement combien de temps cette promotion sera en vigueur, donc si vous avez déjà ce titre et que vous n’avez pas commencé à le jouer, nous vous recommandons au moins de terminer le premier Palais pour que vos récompenses vous soient envoyées. Ci-dessous, nous vous laissons une liste d’avatars et une galerie de tous les sujets:

Avatar du protagoniste

Ryuji Avatar

Morgana Avatar

Ann Avatar

Morgana Avatar (style anime)

Ann Avatar (style anime)

Ryuji Avatar (caricature)

Avatar de la personne du protagoniste (Arsène)

Personne de Ryuji (Captain Kidd) Avatar

Personne de Morgana (Zoro) Avatar

Avatar de la personne d’Ann (Carmen)

Avatar Metaverse Navigation App

Et voici les sujets:

Via: PushSquare

