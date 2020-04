Sony offre deux jeux PlayStation 4 pour le coronavirus

Sony a annoncé qu’il offrira Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey dans le cadre de sa nouvelle initiative Play at Home. Confinement dû à la pandémie de COVID-19 Cela a amené de nombreuses entreprises à profiter des offres sur leurs plates-formes, bien que Sony ait décidé de suivre le chemin emprunté par des sociétés comme Ubisoft ou Epic Games, qui Ils distribuent des jeux pour faire face à la quarantaine.

Selon une entrée sur le blog PlayStation, Sony a annoncé que Jouez à la maison est un merci à tous ceux qui font leur part pour atténuer l’impact de la pandémie. L’initiative consiste à offrir des jeux gratuits pour divertir la communautéainsi que la création d’un fonds de 10 millions de dollars pour aider les études indépendantes.

Les jeux peuvent être téléchargés gratuitement pour une durée limitée sur PSN

Uncharted: la collection Nathan Drake y Voyage sera disponible du 15 avril au 5 mai 2020. Les jeux peuvent être téléchargés à partir de 20h00 (GMT-8) qui, au Mexique, sera 22h00, tandis qu’en Espagne, il sera 05h00 le 16 avril. Une fois que vous les aurez installés, ils resteront à jamais dans votre bibliothèque de jeux.

Dans le cas d’Uncharted: The Nathan Drake Collection, la trilogie remasterisée qui est sortie sur PlayStation 4 est offerte et s’ajoute à l’offre d’Uncharted 4: Thief’s End qui est offerte ce mois-ci aux utilisateurs de PS Plus. Journey est une autre version remasterisée du classique PS3 qui est également disponible sur PC.

Sony a prévenu que les vitesses de téléchargement pouvaient varier, puisqu’ils ont rejoint il y a quelques jours la liste des sociétés qui régulent le trafic de leurs services afin de ne pas saturer Internet.

Le Fonds de 10 millions de dollars pour les développeurs indépendants a été créé afin de soutenir ces études touchées par la pandémie du coronavirus. Sony avait précédemment annoncé un investissement pouvant atteindre 100 millions de dollars pour les professionnels de la santé et les organisations qui luttent contre le coronavirus.

Les autres sociétés de l’industrie du jeu vidéo qui ont fait don de fonds pour la lutte contre COVID-19 sont CD Projekt RED (Cyberpunk 2077), 343 Studios (Halo), Electronic Arts, Rockstar Games et Humble Bundle, qui ont créé un financement ou alloué une partie de les revenus des ventes et du contenu téléchargeable de certains jeux.

