Sony offre-t-il gratuitement la PS5? Une rumeur bizarre fait surface sur Twitter – HITC

Sony Interactive Entertainment

Il y a quelques personnes qui se demandent s’il y a une vérité dans la rumeur bizarre sur Twitter selon laquelle Sony a offert gratuitement la PS5.

Nous avons beaucoup appris sur la Xbox Series X, y compris à quoi elle ressemble et ses spécifications complètes, alors qu’en comparaison, nous savons très peu de choses sur la PlayStation 5, à l’exception de son logo sans surprise. Cependant, malgré le manque d’informations partagées par Sony, il y a une rumeur absurde qui a été partagée par quelques personnes sur Twitter qui dit que Sony distribue gratuitement la PS5.

La PS5 et la Xbox Series X sont toutes deux actuellement prévues pour les fêtes, bien que certaines craignent que les dates de sortie de ces consoles ne soient retardées en raison de la pandémie actuelle.

Cependant, que la date de sortie de la PS5 soit vraiment retardée ou non, ce qui est certain, c’est que Sony ne la donne pas gratuitement.

Sony offre-t-il gratuitement la PS5?

Non, Sony ne donne pas la PlayStation 5 gratuitement.

Une rumeur d’esprits ennuyés sur Twitter s’est propagée à quelques personnes, mais Sony ne donne pas la PS5 gratuitement, indépendamment de ce qui se passe.

Quant à l’origine de cette rumeur absurde, elle semble être le résultat de faux tweet (s) qui ont été publiés et partagés principalement sur Instagram.

Pour être aussi direct que possible, Sony ne donne pas la PS5 gratuitement et – au cas où cette rumeur apparaîtrait – Microsoft ne ferait pas non plus la même chose avec la Xbox Series X.