Sony organisera 2 événements en mai, mais ils ne sont peut-être pas ce que vous attendez

L’attente autour de la PlayStation 5 continue d’augmenter et il est prévu que ce soit dans un court laps de temps lorsque Sony dévoilera enfin sa nouvelle console et les fonctionnalités qu’elle aura à son lancement. Jusqu’à présent, nous ne connaissons que les détails techniques et leur contrôle et bien qu’il ait été révélé que dans quelques semaines, la société japonaise organisera 2 événements, il semble qu’il y ait peu de chances qu’ils montrent quelque chose d’important à propos de la PS5.

Selon un rapport de DualShockers, à travers un communiqué officiel, Sony a annoncé qu’il organisera 2 événements en ligne les 13 et 19 mai. Cependant, avant de nous enthousiasmer, il faut savoir que le premier sera dédié aux investisseurs et sera la divulgation du rapport financier correspondant avec les résultats de l’exercice 2019. En revanche, ce sera le 19 du même mois que la société se réunira via en streaming avec les membres du conseil d’administration et des entreprises pour discuter de la stratégie à suivre dans leurs différentes entreprises.

Y a-t-il une chance de voir quelque chose de nouveau sur PS5? Il est peu probable et il est presque certain que ce qui sera présenté sera une projection qui tiendra compte des débuts de la nouvelle console, des informations qui pourraient confirmer son lancement cette année malgré la pandémie de COVID-19. En outre, certains détails peuvent être révélés lors de la réunion de questions-réponses avec les investisseurs, d’autant plus que la division Sony Interactive Entertainment a été la division la plus importante de la société ces dernières années.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la PS5, telles que des détails sur les améliorations que certains titres rétrocompatibles avec la PS4 auront.

