Sony Pictures réalise l’adaptation cinématographique de Crossfire de Smilegate

14 février 2020 – 10h02

Les jeux gratuits à succès coréens IP Crossfire arrivent enfin sur le grand écran.

Tel que rapporté par Variety, le développeur et éditeur Smilegate s’est associé à Sony Pictures pour le film, tandis que Tencent Pictures s’est associé pour coproduire et cofinancer. Le géant chinois de la technologie et du divertissement est l’éditeur local de Smilegate pour Crossfire.

Une adaptation cinématographique de Crossfire a été annoncée en octobre 2015.

Le romancier américain Chuck Hogan a écrit le scénario, tandis que le producteur de Fast and Furious Neil Moritz est à bord pour produire via sa société Original Film.

Crossfire a été lancé en 2007 et compte à ce jour un milliard d’utilisateurs avec un sommet de six millions d’utilisateurs simultanés.

Bien qu’énorme en Chine et en Corée, la marque Crossfire ne s’est pas vraiment traduite en Occident, bien qu’un remake appelé Crossfire X ait été annoncé à l’E3 2019 par Microsoft et sortira cette année. Le studio finlandais Remedy a fait une campagne d’histoire pour cette nouvelle version du jeu.

