Sony pourrait intégrer un assistant vocal dans la PS5

Le brevet le plus récent de Sony montrer des preuves de un assistant vocal qui vous permettrait d’interagir avec la PlayStation 5 demander de l’aide. Contrairement à ce que nous avons vu avec la Xbox One et son implémentation de Cortana, la version Sony ressemblerait plus à une assistance téléphonique pour obtenir des astuces qui permettent de progresser dans le jeu.

Publié au United States Patent Office et capturé par Inverse, le brevet est intitulé “Platform surface resources in the game” et sa description indique qu’il est activé à la demande de l’utilisateur lors d’une requête liée à la réalisation d’un objectif.

Un diagramme montre un joueur posant la question “Hé PlayStation, comment vaincre le boss?”, Qui sera traitée par la console pour offrir une réponse.

L’assistant breveté par Sony utiliser l’intelligence artificielle pour effectuer le travail. Lorsqu’un utilisateur fait une requête vocale, le système analyse la question et effectue plusieurs tâches. Premier traiter les données actuelles du joueur et les compare avec les informations d’autres joueurs qui ont atteint l’objectif.

L’assistant identifie les tentatives réussies et extrait les ressources utilisées à l’aide d’un module d’apprentissage automatique, offrant ensuite la solution la plus appropriée à l’utilisateur final à l’écran.

Le système analyse les “ressources” du jeu, par exemple la combinaison d’objets, d’armures, de capacités spéciales et plus encore. Selon Sony, avec l’augmentation croissante du contenu dans les jeux vidéo, il est devenu de plus en plus difficile de trouver une combinaison correcte pour gagner, donc les utilisateurs dépendent d’un mécanisme “d’essai et d’erreur” pour continuer à avancer.

Bien que cette implémentation semble intéressante, il convient de mentionner que il y a un truc et cela a à voir avec la possibilité de obtenir plus d’argent pour les micropaiements. Certains diagrammes de brevets présentent des recommandations concernant le contenu téléchargeable à acheter sur le PlayStation Store.

Le document ne mentionne pas que l’assistant sera une fonction premium ou fait ouvertement référence à la PS5, bien que les diagrammes indiquent très clairement que c’est une implémentation pour la prochaine console de Sony.

Comme cela arrive toujours dans les brevets, cet assistant peut ne pas se matérialiser. Pendant ce temps, la méthode la plus fiable et gratuite pour obtenir de l’aide sera de prendre le téléphone et de rechercher sur YouTube “Comment passer le boss?”.

👇 Plus en hypertexte