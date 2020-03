Sony ralentit les vitesses de téléchargement de jeux en Europe pour aider à la «stabilité Internet»

Image: Sony

Aujourd’hui, Sony a déclaré qu’il travaillait avec des fournisseurs Internet en Europe pour gérer le trafic de téléchargement PlayStation maintenant que la distanciation sociale a amené plus de personnes en ligne que jamais. Les joueurs pourraient connaître des téléchargements de jeux plus lents pendant cette période.

«Nous pensons qu’il est important de faire notre part pour résoudre les problèmes de stabilité d’Internet, car un nombre sans précédent de personnes pratiquent la distanciation sociale et dépendent de plus en plus de l’accès à Internet», a écrit Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, dans un blog. poste aujourd’hui. “Les joueurs peuvent connaître des téléchargements de jeux un peu plus lents ou retardés, mais apprécieront toujours un gameplay robuste.”

Google et Netflix ont annoncé des politiques similaires pour essayer de limiter la quantité de données utilisées par leurs services de streaming vidéo, car de plus en plus de personnes restent à l’intérieur après les blocages nationaux à la suite de l’épidémie de Covid-19. Suite aux demandes des dirigeants européens, Netflix a désactivé ses flux de bande passante les plus élevés, tandis que Google avait des vidéos Youtube par défaut en définition standard. Aujourd’hui, Google a annoncé qu’il étendrait cette politique au reste du monde.

La semaine dernière, les réseaux Xbox Live de Microsoft et Switch Online de Nintendo ont tous deux connu des pannes. L’eShop a été déconnecté pendant près de neuf heures mardi dernier, alors que la journée de travail européenne commençait. Cependant, aucune entreprise n’a confirmé si l’augmentation de l’utilisation avait quelque chose à voir avec le temps d’arrêt. Aujourd’hui, le chef de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft voyait «une demande sans précédent de jeux de la part de nos clients en ce moment».

Faites passer vos entraînements à la maison au niveau supérieur avec un push-up rotatif de 12 $ …

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

.