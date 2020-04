Sony retarde deux films Spider-Man et le MCU s’ajuste pour correspondre

Tom Holland comme Spider-Man. Image: Marvel Studios

Spider-Man entrera dans un quartier convivial près de chez vous un peu plus tard que prévu, et le MCU s’ajustera pour compenser.

Tel que rapporté par Deadline, Sony a annoncé hier que le troisième film Spider-Man de la série de films de Tom Holland, qui reste sans titre, a été retardé. Au lieu de sa date de sortie originale du 16 juillet 2021, il sortira maintenant en salles le 5 novembre 2021. Comme il s’agit d’une décision qui affecte le flux du MCU, Disney a apporté quelques ajustements pour compenser. Maintenant, Doctor Strange dans le multivers de la folie n’est plus prévu pour cette même date du 5 novembre, et sera plutôt présenté le 25 mars 2022. Et, apparemment pour lui donner un peu de souffle, Thor: Love and Thunder est maintenant prévu pour une semaine plus tôt, le 11 février 2022.

Mais, comme le titre l’indique, Spider-Man Home Something Something (pas le vrai titre) n’est pas le seul film Spidey à être retardé. Malheureusement, Into the Spider-Verse 2 a également été repoussé. Sa nouvelle date de première est le 7 octobre 2022.

G / O Media peut recevoir une commission

Avec ces changements, nous nous rapprochons de plus en plus de la chronologie bizarre où le film Uncharted avec Tom Holland pourrait en fait sortir avant la prochaine sortie de Holland en tant que Spider-Man. C’est actuellement prévu pour le 16 juillet 2021, repoussé dans le calendrier. Je n’étais pas préparé à cette éventualité. Je ne suis pas sûr non plus que Tom Holland.

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.

.