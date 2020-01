Sony retarde les sorties pour Uncharted et Masters of the Universe

He-Man sera filmé un jour ou l’autre. Image: Mattel

La saga ne finit jamais. Uncharted ayant récemment perdu un réalisateur et en recherchant un nouveau, il est repoussé dans le calendrier de sortie. Ce qui n’est pas surprenant. Mais ce n’est pas le seul film qui a été heurté.

Comme le rapporte Deadline, Sony a reporté le film d’aventure en difficulté de sa date de sortie du 18 décembre 2020 au 5 mars 2021, indiquant une ambition de continuer à tourner le film sans réalisateur dans le courant de cette année. Mais cette date était occupée: Masters of the Universe, pour interpréter Noah Centineo en tant que He-Man, était censé publier cette date. Mais au lieu de simplement pousser ce film à une nouvelle date, il aurait été entièrement retiré du calendrier.

La dernière fois que nous avons entendu parler de Masters of the Universe, le film était vendu à Netflix, un accord qui n’a probablement pas abouti, étant donné que le service de streaming ne travaille pas sur un mais sur deux dessins animés He-Man, l’un dans la continuité de la ’80s original et l’autre un redémarrage. Si et quand cela arrive, il est prévu de mettre en vedette Noah Centineo (À tous les garçons que j’ai aimés auparavant), avec Aaron et Adam Nee (Band of Robbers) à la réalisation.

Pour être honnête, cependant, je m’attends toujours à ce que les Maîtres de l’Univers sortent en premier.

