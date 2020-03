Sony révèle que cette fonction de la PS3 a ses jours numérotés

Si, malgré les consoles actuelles, vous consacrez une partie de votre temps à jouer sur des systèmes de dernière génération, il y a quelque chose d’important que vous devez savoir, surtout si vous êtes un utilisateur de PlayStation 3. Sony a confirmé qu’une fonction de la console ne sera plus disponible.

Pendant longtemps, le système a cessé de recevoir le soutien de Sony, à l’exception de certaines mises à jour sporadiques. Avec l’arrivée de PlayStation 5, il semble que la société va retirer encore plus de support pour PlayStation 3.

Sony supprimera bientôt cette fonctionnalité de la PlayStation 3

À travers une déclaration, PlayStation Japon a révélé qu’à partir de juin de cette année, la PlayStation 3 perdrait une option de communication avec PlayStation 4 et PlayStation Vita. Au cas où vous ne le sauriez pas, la console de nouvelle génération dispose d’une messagerie multiplateforme.

Comme son nom l’indique, cette option vous permet d’envoyer des messages depuis une PlayStation 3 aux utilisateurs d’autres consoles Sony ou aux joueurs qui utilisent l’application PlayStation. La messagerie sera désactivée uniquement sur PlayStation 3 le 30 juin.

Avant la date indiquée, les utilisateurs de la console pourront continuer à envoyer des messages normalement à d’autres systèmes. À partir de juillet, la fonctionnalité restera active sur la console, mais ne fonctionnera que pour envoyer des messages à d’autres utilisateurs de PlayStation 3.

Lorsque la prise en charge diminue, les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation Vita ne pourront également pas communiquer avec les joueurs PlayStation 3 à l’aide de cet outil.

PlayStation Japan a signalé que la fonctionnalité sera supprimée, de sorte que la fin de sa prise en charge multiplateforme peut varier selon la région. Bien que ce ne soit pas une fonctionnalité essentielle de la console, beaucoup craignent que Sony ne désactive d’autres fonctionnalités de la PlayStation 3 dans les mois à venir.

Au cas où vous l’auriez manqué: Sony ralentit les téléchargements PS4 pour une bonne raison

Auparavant, la société avait fermé les principaux serveurs de jeux. D’un autre côté, depuis mars 2019, PlayStation Plus ne donne plus de titres pour PlayStation 3. Recherchez plus d’informations sur la console Sony sur cette page.

