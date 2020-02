Sony se retire de GDC 2020 en raison de problèmes de coronavirus

Par Sherif Saed,

Vendredi 21 février 2020 10:36 GMT

PlayStation a annulé ses plans GDC pour cette année.

Sony a confirmé qu’il n’assisterait pas à la Game Developers Conference (GDC) en mars. La société a fait part de ses préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus, la même raison de sa décision de sauter également PAX East plus tard ce mois-ci.

“Nous avons pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également connu sous le nom de coronavirus)”, a déclaré Sony dans un communiqué à GamesIndustry.

«Nous pensions que c’était la meilleure option, car la situation liée au virus et aux restrictions de voyage dans le monde changent quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à GDC à l’avenir. »

Sony n’est pas le seul dans ce domaine. La division Gaming de Facebook, qui supervise Oculus, saute également la série cette année. Cela dit, Oculus fera des annonces sur GDC en ligne.

GDC a révélé qu’une dizaine d’exposants basés en Chine ont dû annuler, bien que certaines entreprises chinoises aient décidé d’envoyer leur personnel américain à la place. Pour sa part, l’organisateur de GDC, UBM, a déclaré qu’il suivait les directives américaines en matière de quarantaine, élargissant les options d’assainissement sur place et augmentant la fréquence de nettoyage des installations.

L’épidémie de coronavirus a jusqu’à présent provoqué l’annulation du Taipei Game Show, initialement prévu pour février, et a réussi à perturber les opérations de fabrication en Chine. Le bilan devrait toucher l’approvisionnement de Nintendo’s Switch dès avril.

GDC 2020 se déroule du 16 au 20 mars.

