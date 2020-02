Sony se retire de PAX East et annule la dernière démo de nous 2

PAX East 2020 The Last Of Us 2 Demo annulé (Image: Naughty Dog).

Sony a annulé une apparition au PAX East en raison des craintes du coronavirus. En conséquence, cela signifie que la démo prévue de The Last Of Us 2 ne se déroulera pas comme prévu. Pour ceux qui ne pouvaient pas attendre jusqu’en mai, il semble que vous deviez peut-être attendre un peu plus longtemps.

Donc, la suite devait être un jeu jouable au PAX East de cette année. Naturellement, la démo de The Last Of Us 2 aurait été très demandée, compte tenu de sa popularité. Pendant une heure, les joueurs devaient jouer une partie du jeu appelée Patrol. Pour résumer, ce que les fans auraient vu, c’est que la section implique Ellie et le nouveau personnage Dina (Shannon Woodward de Westworld), s’aventurant à éliminer les personnes infectées de la région.

PAX East se déroule du 27 février au 1er mars, mais sans la présence de Sony cette année. The Last Of Us 2 sortira sur Playstation 4 le 29 mai 2020, après un retard de Naughty Dog pour mettre la touche finale au suivi.

Récemment, le co-directeur du jeu, Anthony Newman, a révélé que The Last Of Us II “redéfinira le triple-a en 2020”. Il a partagé les nouvelles dans un message Twitter.

Naughty Dog a confirmé que The Last Of Us 2 était entré dans la «dernière ligne droite» du développement.

Ils ont ajouté: «La fin du développement nous rapproche du lancement. Nous savons que vous avez tous été si patients au cours des dernières années, donc c’est excitant de voir notre jeu prendre sa forme finale et sachant que cela signifie qu’il sera bientôt entre vos mains. »

Les billets sont toujours disponibles pour PAX East 2020 via leur site officiel. Consultez le lien pour plus d’informations.

Merci d’avoir lu et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube ici!

PLUS: Playstation Plus March Games Leaked.

PLUS: Version PC d’Horizon Zero Dawn répertoriée sur Amazon.