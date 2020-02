Sony suggère que la révélation de la PlayStation 5 arrivera bientôt

Ce qui impatient les fans de PlayStation, c’est le secret de Sony concernant sa nouvelle console, la PlayStation 5, dont nous ne connaissons que le nom et quelques fonctionnalités. L’incertitude, bien sûr, touche également les investisseurs et les analystes, qui se demandent quand Sony va enfin officiellement présenter la PlayStation 5. Heureusement pour eux, une réunion financière s’est tenue ces derniers jours (via GamesRadar) et ils en ont profité pour s’interroger à la société, qui a suggéré quand et comment elle révélera la console tant attendue.

Lors de la réunion, Hiroki Totoki, directeur financier et vice-président directeur de Sony, a été interrogé sur des détails qui ne sont pas encore connus sur la PlayStation 5, le manager a simplement déclaré qu’il était très compliqué de parler des temps et qu’il pouvait partager peu sur le nouveau produit à ce moment-là, mais que, le moment venu, ils le révéleraient. Cependant, le manager a déclaré qu’ils parleraient davantage de la PlayStation 5 «dans une période comparable au passé» et qu’ils ne changeraient pas leur calendrier.

La réponse de Totoki peut être un peu ambiguë si elle n’a pas de cadre de référence, mais il est très probable qu’avec la «période comparable au passé», cela se réfère à la façon dont la PlayStation 4 a été annoncée, dans le lointain 2013. si vous n’avez pas suivi de près les débuts de cette console, nous vous disons que Sony a organisé le PlayStation Meeting en février de la même année pour le révéler officiellement; En E3 2013, ils ont annoncé leur prix et quelques mois plus tard cette même année, il était déjà disponible sur le marché.

«Il est très difficile de parler de temps, mais jusqu’à présent [podemos decir que] Nous donnerons des conseils dans une période de temps comparable au passé. Nous ne changerons donc pas le calendrier prévu », a déclaré Totoki.

Pour l’instant, nous savons seulement que le lancement de la PlayStation 5 sera similaire à celui de la PlayStation 4 dans le sens où la console arrivera fin 2020. Cependant, comme vous l’avez probablement déjà remarqué, il est très probable qu’il n’y aura pas de réunion PlayStation en février. , mais avec la réponse de Totoki, l’entreprise suggère qu’ils auront un événement à venir pour l’annoncer et qu’il pourrait être proche de l’E3 2020 (dans un événement distinct) lorsque son prix sera révélé, en tenant compte du fait qu’il leur est difficile de décider de juger par certains rapports.

La société est restée très serrée et c’est la seule information autour de la présentation de la PlayStation 5, donc pour l’instant les fans peuvent attendre avec l’assurance que la révélation aura un motif similaire à celui de la PlayStation 4.

Que pensez-vous de la réponse du manager Sony? Attendez-vous la révélation de la PlayStation 5? Qu’aimeriez-vous le plus savoir sur la nouvelle console? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails officiels sur la transition entre PlayStation 4 et PlayStation 5, certaines sources affirment que les jeux de la nouvelle console atteindront la précédente et qu’une nouvelle PlayStation VR arrive. Si vous souhaitez en savoir plus sur PlayStation 5, nous vous invitons à consulter cette page.

