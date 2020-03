Sony tire la création populaire de Mario de Dreams après une plainte de Nintendo

L’un des modèles de personnages Mario les plus populaires et téléchargés du jeu PS4 Dreams a été supprimé après que Sony a reçu une plainte de Nintendo.

Tel que rapporté par Eurogamer, un créateur de Dreams du nom de PieceofCraft, qui a créé le populaire modèle Mario, a récemment tweeté la nouvelle que Sony avait retiré leur Mario du jeu. Lorsque les fans ont demandé pourquoi, PieceofCraft a expliqué que dans un e-mail qu’ils avaient reçu de Sony, il avait mentionné que Nintendo avait réclamé une grève du droit d’auteur sur le modèle.

Presque depuis le moment où Dreams a été mis à la disposition du public, les gens ont créé des jeux, des modèles et de la musique basés sur des IP non Sony. La première fois que j’ai redémarré Dreams dans Early Acess, il était déjà rempli de niveaux Mario, Sonic et Doom. Pendant un moment, il a semblé que ces créations étaient pour la plupart sans danger. Cela ne semble plus être le cas.

PieceofCraft ne peut plus modifier ou changer son modèle Mario car il a été signalé comme contenant du matériel protégé par des droits d’auteur. Et maintenant, à l’avenir, d’autres créateurs ou joueurs ne pourront pas le trouver et le télécharger pour l’utiliser dans leurs propres niveaux ou jeux.

PieceofCraft et d’autres ne sont pas sûrs de ce qui arrivera aux créations actuelles qui comportent le modèle maintenant supprimé. Il semble que, du moins pour le moment, les jeux Dream populaires comme «Super Mario 64 HD» soient toujours actifs et jouables, même s’ils contiennent le modèle désormais supprimé.

Bien que nous ne connaissions pas les raisons exactes pour lesquelles Nintendo a décidé de supprimer ce modèle Mario maintenant, certains spéculent que Nintendo surveille maintenant de près le jeu et ses créations après l’annonce que Media Molecule, les développeurs de Dreams, commenceront à permettre aux joueurs de gagner de l’argent sur leurs créations.

Capture d’écran: Pokemon Uranium

Il n’est pas surprenant que Nintendo ait commencé à sévir contre l’utilisation de leur IP dans Dreams. Nintendo a une longue, longue histoire de blocage et d’arrêt légaux des jeux de fans et des mods.

Donc, si vous envisagez de créer une création sur le thème de Nintendo dans Dreams, changez peut-être son nom en Maurio et faites-lui un charpentier à la place. Juste pour être sûr.

