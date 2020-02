Sony va analyser le prix de la Xbox Series X pour choisir le coût de la PS5

Dans le rapport financier d’aujourd’hui, Sony n’a fourni aucun détail sur la PlayStation 5, sa console de nouvelle génération. Malgré cela, Hiroki Totoki, directeur financier de l’entreprise, a brièvement évoqué le système et l’un des points les plus importants de son succès: son prix.

Le manager a laissé entendre qu’il n’avait pas encore choisi le prix que la PlayStation 5 aura à son lancement. Cela est dû à plusieurs raisons, mais l’une des plus pertinentes est l’équilibre qu’ils recherchent entre les facteurs «connus et inconnus».

Parmi eux, bien sûr, le prix qu’aura la Xbox Series X, le système de nouvelle génération de Microsoft. Ainsi, le coût d’une telle console serait un facteur à analyser pour choisir le prix de la PlayStation 5. En revanche, les coûts de marketing et de développement sont également en jeu, ce qui peut également influencer le prix final de la console Sony.

Totoki a déclaré qu’ils devaient d’abord contrôler la main-d’œuvre et le coût du personnel, puis travailler sur la production et les ventes. De plus, le gestionnaire a noté qu’en raison des variables, il était “très difficile de discuter de quelque chose au sujet du prix pour le moment”.

La société cherche une transition accessible et fluide de la PlayStation 4 à la PlayStation 5, elle analysera donc soigneusement les facteurs pour choisir un prix. Il convient de mentionner qu’aucune entreprise n’a révélé de détails concrets sur le prix de ses systèmes.

“C’est donc une question d’équilibre et parce que c’est un acte d’équilibre, il est très difficile de dire quelque chose de concret aujourd’hui, mais quand j’ai dit une transition en douceur, cela signifie que nous choisirons certainement la bonne approche et que nous essaierons d’avoir le meilleur équilibre pour que nous soyons rentable pendant la durée de vie de ce produit “, a déclaré Totoki.

Sony n’a pas confirmé de date pour la présentation de sa console. Il y a quelques jours, une publication a paru à ce sujet, mais elle s’est avérée fausse. D’un autre côté, le créateur de God of War dit que nous verrons la PlayStation 5 ce mois-ci.

Des sources soulignent qu’un nouveau Ratchet & Clank sera publié dans la prochaine console Sony. Nous vous recommandons de visiter ce lien pour connaître toutes les actualités liées à la PlayStation 5.

Source

.