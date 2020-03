Sony va réduire la vitesse des téléchargements de PlayStation 4 dans une autre région

La majorité de la population reste à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, qui se reflète dans l’augmentation du trafic Internet. Pour éviter les problèmes sur le réseau, diverses entreprises ont pris des mesures spéciales pour éviter les problèmes d’accès.

Jim Ryan, président de Sony Interactrive Entertainment, a annoncé le 24 mars qu’il contribuerait à la bonne cause. Pour cette raison, ils ont décidé de réduire la vitesse de téléchargement du PlayStation Network en Europe.

Cela a affecté les téléchargements pour PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation Vita sur ce continent. Désormais, Sony Interactrive Entertainment a annoncé officiellement que la mesure s’appliquerait également dans une autre région.

Par le biais du blog PlayStation, il a été confirmé que la vitesse de téléchargement de PlayStation Network sera également réduite aux États-Unis. Cela vise à préserver la stabilité de l’Internet dans ce pays.

“À partir d’aujourd’hui, nous prendrons des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées pour faire notre part et contribuer à assurer la stabilité d’Internet alors que cette situation sans précédent continue d’évoluer”, a déclaré Ryan.

Le manager a remercié les utilisateurs des services PlayStation pour leur compréhension. Il les a également invités à rester en sécurité et à rester chez eux. «Merci encore pour votre soutien, votre patience et pour avoir fait partie de la communauté PlayStation. Veuillez rester à la maison et rester en sécurité “, a ajouté la société.

Actuellement, il n’y a aucune information sur la mise en œuvre de cette mesure dans d’autres régions ou pays des Amériques, nous ne savons donc pas si cela aura un impact sur les téléchargements en Amérique latine. Nous vous en informerons.

D’un autre côté, Sony a révélé ce matin l’impact que la pandémie a eu sur ses différentes divisions. Selon la société, il n’y a pas de problème pour le moment avec le lancement de jeux pour PlayStation 4, mais cela n’exclut pas d’éventuels retards.

