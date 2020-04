Sony veut un robot pour vous motiver pendant que vous jouez

Nous avons perdu le compte de tous brevets que Sony a enregistré ces derniers mois et qui sont directement liés à la Playstation 5, votre console nouvelle génération. Bien que ces registres visent à protéger votre propriété intellectuelle, certains d’entre eux voient la lumière du jour comme des produits commerciaux, il est donc toujours intéressant de savoir quelle est la vision que les entreprises ont de leurs appareils.

Aujourd’hui, par exemple, nous vous présenterons un brevet assez inhabituel dans le monde des jeux vidéo. Êtes-vous une des personnes qui, pour une raison ou une autre, joue en solo? Eh bien, chez Sony, ils pensent que de temps en temps, vous avez besoin d’une entreprise, même si elle n’est pas réelle. L’idée de l’entreprise, telle que décrite dans le document, est qu’un robot à intelligence artificielle vous accompagne lors de vos sessions de jeu.

Croyez-le ou non, le robot est capable de réagir à vos émotions en jouant. Avez-vous marqué un but dans la FIFA? Certes, il ne veut pas détruire l’écran et le contrôleur comme vous, mais il essaiera de vous encourager à continuer à jouer. Sony dit que cela peut vous rendre triste ou satisfait selon vos émotions, donc la meilleure chose à faire serait de nous contrôler pour ne pas réveiller Skynet dans notre propre chambre.

En d’autres termes, le brevet est destiné à “remplacer” une personne réelle assise à côté de vous. La description indique que cette améliorera le “sens de la motivation” du joueur tout en profitant de vos titres préférés. Nous aimerions vérifier si le robot a la capacité de vous motiver lorsque vous jouez à Dark Souls, Bloodborne ou à toute proposition stressante de Hidetaka Miyazaki. Pour être honnête, c’est une idée assez étrange qui est sans précédent dans l’industrie.

Le vrai défi, cependant, serait détecter les émotions présentées par le joueur. Cela pourrait être accompli, par exemple, avec une caméra placée au-dessus du téléviseur. Il est clair que les expressions faciales ne sont qu’une des nombreuses façons de détecter une émotion. Cela se réalisera-t-il? Probablement pas, bien que si Sony nous a déjà beaucoup surpris avec la conception du DualSense, il serait préférable de ne pas exclure toute possibilité que la PlayStation 5 pourrait offrir, dont le lancement est toujours prévu pour le dernier trimestre 2020.

👇 Plus de Breaking News