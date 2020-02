Sora est le personnage le plus demandé pour Smash parmi les joueurs japonais

Super Smash Bros.Ultimate Il a déjà un large éventail de combattants, mais l’arrivée de Fighters Pass 2 Cela apportera encore plus au mix. Il y a beaucoup de spéculations sur l’identité de ces nouveaux personnages, et au moins les fans du Japon ont déjà décidé de leur favori. Le protagoniste de Kingdom Hearts, Sora, a été le plus voté parmi les joueurs japonais comme son favori pour ce titre de combats.

Inside-Games Il a mené une enquête afin que les joueurs votent pour leur combattant préféré et ici nous vous laissons les résultats:

Sora (Kingdom Hearts) – 290 votes

Dante (Devil May Cry) – 91 votes

Hunter (Monster Hunter) – 80 votes

Rex (Xenoblade Chronicles 2) – 74 votes

2B (Nior Automata) – 70 voix

Crash Bandicoot (Crash) – 65 votes

Waddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) – 64 votes

Sephiros (Final Fantasy VII) – 59 votes

Aruru (série Puyo Puyo) – 56 votes

Steve (Minecraft) – 55 votes

Sabre (série Fate) – 53 votes

Kirito (Sword Art Online) – 50 votes

Hakurei Reimu (Projet Touhou) – 42 votes

Goku (Dragon Ball) – 32 votes

Geno (Super Mario RPG) – 26 votes

Auparavant, un initié de l’industrie a signalé qu’en raison de Disney, il nous est impossible de voir ce personnage à l’intérieur SmashCependant, il est toujours possible que le Compagnie de souris Changez d’avis, mais pour être honnête, il est très peu probable que cela se produise.

Via: Nintendo Soup

