Sora nommée combattante DLC Smash Bros. Ultimate la plus recherchée dans un récent sondage japonais

Plus tôt ce mois-ci, il y avait une rumeur selon laquelle Nintendo avait déjà approché Disney au sujet de l’ajout du Kingdom Hearts protagoniste Sora à Super Smash Bros.Ultimate et a été rejeté par la succursale japonaise de la société américaine.

Même si Disney n’est pas nécessairement intéressé par l’inclusion du personnage dans le bagarreur all-star de Nintendo, cela n’a pas empêché les fans situés au Japon de nommer Sora comme leur personnage DLC “le plus recherché” pour la dernière entrée de la série. Dans un sondage mené récemment par Inside-Games, le héros de Kingdom Hearts était bien devant avec 290 voix. Le finaliste était Dante du Devil May Cry série et le chasseur de la Chasseur de monstre la série était en troisième place.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un petit échantillon, il est toujours intéressant de voir quels autres personnages les joueurs sont intéressés à voir ajoutés au jeu – même si cela inclut Geno et certains héros d’anime.

Sora (Kingdom Hearts) – 290 votes

Dante (Devil May Cry) – 91 votes

Hunter (Monster Hunter) – 80 votes

Rex (Xenoblade Chronicles 2) – 74 votes

2B (Nior Automata) – 70 voix

Crash Bandicoot (Crash) – 65 votes

Waddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) – 64 votes

Sephiroth (Final Fantasy VII) – 59 votes

Arle (série Puyo Puyo) – 56 votes

Steve (Minecraft) – 55 votes

Sabre (série Fate) – 53 votes

Kirito (Sword Art Online) – 50 votes

Hakurei Reimu (Projet Touhou) – 42 votes

Goku (Dragon Ball) – 32 votes

Geno (Super Mario RPG) – 26 votes

Le mois dernier, nous avons même mené notre propre sondage pour voir qui devrait recevoir la prochaine invitation. Fait intéressant, Rayman, Waluigi et Sora ont reçu le plus de votes.

Souhaitez-vous voir Sora ajoutée à Super Smash Bros.Ultimate? Quelqu’un d’autre? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

.