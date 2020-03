Sortez du Gungeon, de Blair Witch et d’autres indies amusantes viennent sur Switch

Après des semaines de silence, Nintendo a finalement tenu une présentation pour révéler de nouveaux jeux pour le Switch. Nous nous référons à Indie World, un spectacle plein d’annonces passionnantes.

Comme lors des éditions précédentes, Nintendo a présenté un grand nombre de productions indépendantes qui arriveront dans les prochains mois sur sa console hybride. La présentation de 20 minutes avait des annonces de toutes sortes, donc il y aura sûrement quelque chose qui conviendra à vos goûts.

L’événement a commencé par un jeu d’action et de plate-forme attrayant appelé Blue Fire, un titre développé par Robi Studios, un studio en Argentine. Nous avons également vu un peu de Baldo, un jeu qui offrira une apparence visuelle surprenante qui ressemble à un anime.

D’un autre côté, nous avons vu Blair Witch, Summer in Mara, Quantum League et d’autres projets, chacun avec une proposition très originale. Étonnamment, l’événement a été suivi par Swery65, qui a révélé un autre aperçu de son jeu The Good Life, qui est en développement depuis quelques années.

Une autre bonne nouvelle est que les créateurs de No Man’s Sky ont profité de la diffusion pour annoncer The Last Campfire. La dernière surprise fut Exit the Gungeon, qui fait ses débuts aujourd’hui sur l’eShop. Il est important de mentionner que la plupart des jeux seront temporairement exclusifs à Nintendo Switch. Ci-dessous je vous laisse la liste des actualités

Blue Fire (été 2020)

Baldo (été 2020)

JE SUIS MORTE (2020)

Écorce (2020)

Freakpocalypse (été 2020)

L’été à Mara (printemps 2020)

Ligue quantique (2020)

La bonne vie (2020)

Le dernier feu de camp (été 2020)

Pixeljunk Eden 2 (été 2020)

Faeria (mars 2020)

Eldest Souls (été 2020)

Raquette Sky (disponible aujourd’hui)

Fantôme d’un conte (2020)

Superliminal (été 2020)

Envergure (printemps 2020)

Donjons de Dicey (2020)

Bounty Battle (été 2020)

Moving Out (28 avril 2020)

Blair Witch (été 2020)

Sortez du donjon (disponible aujourd’hui)

