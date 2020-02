Sortie de la bande originale de vinyle pour Resident Evil 3

(Photo: Capcom & Laced Records).

Resident Evil 3: Nemesis a une bande originale de vinyle en route. La composition originale du célèbre jeu vidéo de 1999 provient de Laced Records et Capcom.

Ainsi, vous recevrez la bande sonore du jeu, et plus encore. Un double vinyle de luxe est également disponible. Ceux-ci viennent en édition standard, (noire) ou en édition limitée, (disques violets. Si cela a votre attention, alors les pré-commandes sont ouvertes maintenant. La livraison commence en avril 2020. Donc, peu de temps pour aller.

Le vinyle comprend en outre de nouvelles illustrations de pochette par Boris Moncel. De plus, le partenariat entre Laced Records et Capcom apportera la bande originale sur un vinyle de qualité audiophile. Plus encore, les vinyles de vinyle lourds de 180 g seront logés dans une pochette gatefold.

La bande originale de Resident Evil 3: Nemesis est disponible en pré-commande à partir d’ici. Si vous achetez en dehors des États-Unis, vous pouvez acheter la bande originale de vinyle d’ici.

Enfin, les prix: GBP £ 33 / USD $ 35. Découvrez l’illustration de la bande originale ci-dessous

Il y a un léger inconvénient à cette prochaine version. La collection est uniquement disponible en Amérique du Nord et dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Ainsi, pour les fans inconditionnels du jeu original de 1999, la bande-son ne doit pas être manquée.

Resident Evil 3 a présenté le monde à Nemesis, une arme biologique terrifiante et ambulante en mission pour éliminer Jill Valentine et tous ceux associés à S.T.A.R.S.

La bande originale de 1999 a été composée par Masami Ueda, Saori Maeda et Shusaku Uchiyama. Laced Records publie des bandes sonores de jeux vidéo sur vinyle depuis 2016. Les jeux incluent Runescape, Bloodborne, Doom (2016), Gears 5 et Wolfenstein.

De plus, la maison de disques a travaillé avec de grands noms de développeurs tels que Capcom, Games Workshop, Jagex, SEGA et Square Enix.

Le remake de Resident Evil 3 est prévu pour le 3 avril 2020. Il sera disponible sur PS4, Xbox One et PC.

