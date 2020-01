Sortie de la vidéo de la chanson thème de Sonic the Hedgehog Movie

Publié le 24 janvier 2020 par Elias dans General Nintendo

La chanson thème de Sonic the Hedgehog est maintenant en direct sur YouTube. La pièce possède une longue liste de musiciens, avec iz Khalifa, Ty Dolla $ ign, Lil Yachty & Sueco the Child – Speed ​​Me Up sur la liste. Vous pouvez écouter le morceau ici:

en relation