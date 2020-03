Sortir du jeu – Trop cuit mais pour déplacer des meubles

Moving Out est un jeu coopératif fantaisiste inspiré des années 80 où vous jouez en tant que membre d’une équipe en mouvement connue sous le nom de F.A.R.T et GameSpot vous apporte de toutes nouvelles séquences de gameplay que vous pouvez regarder dans la vidéo ci-dessus.

Moving Out vous fait jouer en tant que technicien en aménagement et relocalisation de meubles (F.A.R.T). Avec jusqu’à trois autres personnes, vous devez travailler ensemble pour déplacer des objets de l’intérieur d’un bâtiment vers un camion en mouvement à l’extérieur. Cependant, ce n’est pas toujours aussi simple ou direct, car certains objets nécessitent deux personnes pour se déplacer et vous devez également coordonner votre timing pour lancer des objets sur des obstacles ou dans le camion.

Moving Out sera lancé le 24 avril sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4. Vous remarquerez probablement que le jeu ressemble à un autre jeu coopératif populaire, Overcooked. Les deux jeux partagent le même éditeur, Team17.