Souffrez votre première perte aux seigneurs du robot avec ce billet de voyage compatible Alexa pour 35 $

Ticket pour monter | 35 $ ​​| Amazon

Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Alexa ne soit insatisfaite de son sort en tant qu'assistante vocale et ne demande une place à la table. Plus précisément, la table de jeu de société où vous pouvez jouer à cette version compatible avec Alexa de Ticket to Ride pour 35 $. Vous pouvez utiliser Alexa pour expliquer les règles, ou même rivaliser avec elle si vous le souhaitez. Bien que vous perdrez sûrement, car elle a le pouvoir de toute l'infrastructure cloud d'Amazon à ses côtés, et vous n'êtes qu'un bot de chair mortel.

36 $

D'Amazon

3680 achetés par les lecteursGMG peut obtenir une commission

.