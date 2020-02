Soul Axiom Rebooted dévoilé pour Nintendo Switch

Soul Axiom est sur le point de faire son grand retour sur Nintendo Switch sous la forme de Soul Axiom Rebooted, une version améliorée du jeu que nous avons vue pour la première fois sur Wii U.

Cette nouvelle version est prévue pour une sortie le 27 février 2020 – donc nous n’avons pas longtemps à attendre – et sortira également sur Steam. L’éditeur Wales Interactive a partagé une liste des changements auxquels nous pouvons nous attendre, ainsi qu’une liste de fonctionnalités spécifiques à la prochaine version de Switch:

Quoi de neuf?

+ Support de localisation

+ Un nouveau système de marqueur d’objectif

+ Optimisations majeures tout au long

+ Point de contrôle amélioré et système de sauvegarde

+ Exigences réduites d’achèvement

+ Éclairage dynamique amélioré

+ De nombreuses améliorations de la qualité de vie

+ Un prix de base réduit

+ Artbook et bande-son DLC gratuits (Steam)

Spécifique à Nintendo Switch

+ Ajout de commandes de mouvement

+ Ajout de niveaux bonus qui n’étaient pas disponibles sur Wii U

+ Ajout de réalisations intégrées

+ Ajout d’une galerie pour le livre d’art

+ Prend en charge 720p non ancré et 900p ancré

Nous avions des sentiments mitigés sur ce casse-tête d’aventure à la première personne lorsqu’il est apparu sur Wii U, alors j’espère que ces changements seront exactement ce que le médecin a ordonné. N’hésitez pas à consulter notre examen complet de cette version pour en savoir plus – nous vous laisserons un extrait ci-dessous.

Soul Axiom a quelques points forts pour le rendre potentiellement attrayant pour les amateurs de eShop; il travaille dur pour livrer un récit intéressant, il y a beaucoup d’heures de jeu, et c’est parfois atmosphérique et intrigant. Il y a cependant des inconvénients, avec des performances et une conception de puzzle souvent médiocres et parfois médiocres, ce qui ramène quelque peu l’expérience. Peut-être vaut-il la peine – à un prix abordable – pour les fans de puzzles à la première personne, mais Soul Axiom ne livre malheureusement pas tout son potentiel.

Étiez-vous fan de l’original? Vous pensez que vous pourriez le récupérer pour Switch? Dites-nous ci-dessous.

.