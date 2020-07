Soul Calibur, Pac-Man Championship Edition, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux de franchise Bandai Namco, en particulier de ceux qu’ils possèdent ou qu’ils détiennent sous licence. Je n’ai pas beaucoup de respect pour certains de leurs propres trucs, notamment Tekken ou Ace Combat, mais ils ont encore une longue histoire de différents jeux qui devraient être examinés. Commençons:

# 8: R4: Ridge Racer Type 4

Les vieux jeux Ridge Racer n’ont jamais vraiment cliqué pour moi. Ce n’est qu’à partir de la R4 que j’ai commencé à comprendre les mécanismes réels de la dérive, en particulier par rapport aux voitures de style «grip». Je pensais aussi que le mode carrière était plutôt intéressant, le jeu avait l’air génial, il avait de la bonne musique et le stupide «Jogcon» était plus intéressant que le Dpad ou le stick analogique habituel. De plus, si vous réussissiez à déverrouiller toutes les voitures, vous pouviez circuler à l’intérieur d’une voiture Pac-Man et c’était plutôt agréable. Les derniers jeux Ridge Racer n’ont pas été… géniaux, mis à part ceux sur PSP, mais R4 était le bon choix pour moi.

# 7: Pac Man Championship Edition DX

Je n’ai jamais joué à l’édition Championship originale, donc quand j’ai obtenu DX, j’ai été vraiment impressionné. Le gros ajout de DX, par rapport au CE d’origine, est le « train fantôme ». Il y a beaucoup de fantômes qui dorment dans le labyrinthe et si vous vous approchez, ils se réveillent et commencent à vous suivre. Ce n’est pas seulement un ou deux, mais vous pouvez avoir une longue file de fantômes qui sont des dizaines de profondeurs. Une fois que vous obtenez une pastille de puissance, ils peuvent tous être grignotés pour un tas de points. C’est extrêmement gratifiant car vous devez équilibrer le maintien du train tout en mangeant des points réguliers et en évitant d’autres fantômes. De plus, la musique du menu principal est géniale.

# 6: Contes de Vesperia

Tales of Vesperia reste un jeu que je ne peux tout simplement pas terminer. À un certain moment, je suis simplement submergé de contenu secondaire et je perds complètement la trace de l’histoire réelle. Ce n’est pas un coup contre, car j’apprécie toujours beaucoup le jeu. Il a de très bons personnages, un système de combat amusant et une belle petite histoire. De plus, il y a une quête secondaire où vous faites pisser votre personnage de chien autour de la carte, et c’est toujours agréable. Je vais probablement le terminer à un moment donné, mais je le dessine simplement car je ne veux pas qu’il se termine.

# 5: One Piece: Unlimited World Red

C’était probablement l’un de mes premiers jeux anime que j’ai revus et je l’ai vraiment creusé. Ce n’est pas un jeu de combat, mais un jeu de bagarre / aventure où vous incarnez Monkey D. Luffy en sauvant les différents pirates du chapeau de paille. Une chose que j’ai creusée est que chaque personnage joue assez différemment les uns des autres, Monkey est un bagarreur extensible et rapide tandis que Nico Robin invoque les armes du sol pour attaquer les ennemis. Il y a aussi tout un aspect de « restauration d’une ville » dans le jeu, où vous pouvez aider à reconstruire l’île sur laquelle vous êtes coincé, pour vous donner un meilleur équipement / nourriture. Ce n’est pas le jeu le plus profond, mais il y a beaucoup plus de choses, au niveau du gameplay, puis quelque chose comme Kakarot.

# 4: Beau Katamari

Le premier jeu Katmari est génial et le second est assez décent. Le troisième cependant, du moins en ce qui concerne les jeux « principaux » de Katamari, Beautiful Katamari est celui que j’ai vraiment creusé. Je pense que la grande raison pour laquelle je l’aime est parce que le gameplay peut devenir fou. À un certain moment, votre Katamari peut devenir assez grand pour avaler la Terre et vous sortez dans l’espace où vous commencez à enrouler d’autres planètes et étoiles. Ce n’est pas vraiment différent du jeu normal, mais il fonctionne simplement à une échelle différente de celle des autres jeux Katamari. De plus, c’est Katamari, et c’est toujours cool.

# 3: Naruto: Ultimate Ninja

J’ai des souvenirs très spécifiques de ce jeu. J’étais chez un ami et il avait obtenu le jeu dès le lancement, donc c’était en 2003. Ce n’était pas la version anglaise, ça ne sortirait pas avant 3 ans, mais la version japonaise. Il avait également une PS2 modifiée, donc lui, moi et son colocataire la jouerions pendant des heures. Ce n’est pas le jeu de combat le plus profond du monde, honnêtement, chaque personnage joue de la même manière, mais le jeu n’est pas un jeu de combat strict. Il s’agit plus d’un jeu de chat et de souris où vous essayez de construire votre Chakra afin d’effectuer votre coup spécial, tout en attaquant votre ennemi afin qu’il ne puisse pas construire le leur. Vous avez des objets comme des Shurikens et des bombes, ainsi que le Jutsu de substitution qui vous remplacerait par un journal, si vous étiez piégé dans un combo. C’était un jeu assez simple mais, pour moi, il est pratiquement au même niveau que Super Smash Bros, quand il s’agit de jeu de combat de style fête.

# 2: Soulcalibur 1

Le premier jeu Soulcalibur, spécifiquement sur le Dreamcast, est toujours le meilleur jeu Soulcalibur. Il est sacrément presque parfaitement équilibré, a fière allure (même maintenant), presque chaque personnage est amusant à utiliser, et il est tout simplement simple à prendre et à jouer. Les jeux SC ultérieurs sont devenus trop mignons avec des personnages invités et des mécanismes loufoques, mais le premier jeu est toujours très apprécié pour être juste bon et basique. C’est toujours mon jeu préféré de Soulcalibur, ce qui est bien, car il a été porté afin que je puisse toujours le jouer facilement et ne pas avoir à déterrer mon ancien Dreamcast pour le lancer.

# 1: Dragon Ball FighterZ

ENFIN, UN BON JEU DE DRAGON BALL Z! Je ne plaisante pas vraiment ici, certains jeux DBZ antérieurs étaient passables, notamment la série Budokai, mais aucun n’était réellement «bon». Pas seulement bon, mais presque parfait, car Arc System Works a réellement développé le jeu et ils sont réputés pour faire de bons jeux de combat. Il capture parfaitement l’esprit de l’anime avec des explosions destructrices de la ville et une tonne de grande action. C’est un véritable jeu de combat légitime, au niveau d’un Street Fighter ou d’un Mortal Kombat, plein de gameplay technique qui peut devenir très difficile si vous ne savez pas ce que vous faites. Même pour les fans occasionnels, le jeu contient suffisamment de choses DBZ pour les faire sourire et c’est un exploit impressionnant.

