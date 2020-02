Soul Calibur VI et ses possibilités sur Nintendo Switch selon Okubo

En 2017, lorsque la console hybride était encore dans nos vies pendant une courte période, Motohiro Okubo, l’un des producteurs de Soul Calibur VIOn lui a demandé s’il allait y avoir une intention de la part de Bandai Namco d’apporter le jeu à son catalogue à un moment donné, et la réponse à l’époque était quelque peu ambiguë, c’est-à-dire qu’il n’a pas fermé la porte, mais il n’était pas du tout déterminé. respect, car alors on ne savait pas s’il allait y avoir un problème dans l’adaptation de jeux basés sur le moteur Unreal Engine 4 à la structure interne alors peu connue de Nintendo Switch, alors il a promis qu’ils l’étudieraient. Le temps a passé et, après environ deux ans de différence, la même question a été posée au directeur créatif mentionné précédemment, car ledit moteur de création de jeux vidéo s’est avéré sans problème pour s’adapter à la nouvelle plate-forme Nintendo, et … sa réponse a été plus ou moins la suivante: pour être honnête, lui et son équipe n’ont pas été mis à contribution, car, soutient-il, ils ont été occupés à développer le deuxième Season Pass du jeu, donc, «Ils n’ont pas eu le temps pour cette question, car la chose reste la même», pour le moment.

De façon réaliste, il vaut mieux ne pas se faire trop d’illusions que finalement Soul Calibur VI est abandonné par Nintendo Switch, surtout si l’on considère que cette saga de Namco à l’époque, et Bandai Namco maintenant, a été assez insaisissable vers les plates-formes de la Super N, que ce soit pour des problèmes de puissance, d’intérêts commerciaux ou pour toute autre raison, à l’exception du deuxième versement, qui est arrivé à GameCube, ce qui arrive peut-être à la fin, compte tenu de la grande attraction de la console du Joy-Con, ce qui signifie un énorme potentiel de vente qui peut difficilement intéresser le développeur, mais qu’en cas de besoin, ce sera fait de la mendicité et un peu à contrecœur (uniquement téléchargement numérique, éditions modifiées concernant à d’autres plates-formes …), comme c’est souvent le cas avec de nombreux autres tiers, plutôt défavorable pour changer de plan et introduire leur triple A dans une plate-forme “newcomer” par rapport aux autres.

