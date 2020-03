Soulagez le manque de football avec Football Manager 2020, qui prolonge votre période de jeu gratuit sur Steam

Le simulateur de gestion du football prolonge son essai gratuit d’une semaine de plus, jusqu’au 1er avril.

Excellente nouvelle pour les entraîneurs novices qui profitent de ces dates pour développer leur jeu dans Football Manager 2020. Après le début d’une semaine de jeu gratuit sur Steam le 18,Sports InteractiveySEGAannoncer sa période d’essai sur les ordinateurss’étend sur une autre semaine, afin que vous ne quittiez pas vos saisons à mi-chemin.

De cette manière,l’essai gratuit actuel, qui devrait se terminer demain à 16h00 CET,se déroulera désormais jusqu’au 1er avrilà cette même heure. Plus que suffisamment de temps pourfaire avancer la saison, développez vos tactiques gagnantes, concourez pour les titreset discuter avec le conseilafin qu’ils vous donnent un budget digne de vos projets.

Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Football Manager et qui n’en ont pas encore profitéphase de jeu gratuit, FM 2020 est un jeu de stratégie et de gestion de football dans lequelnous prenons le rôle d’un manager professionnel. Un jeu qui vous permet de contrôler tous les aspects de la profession dans les moindres détails,de la tactique à l’entraînement, aux matchs, aux discussions et à la gestion des vestiaires, navigation, transferts … Tout cela avec une base de données de milliers de joueurs et d’équipes, avec un nombre indécent de ligues représentées dans le jeu.

La simulation de football la plus profonde, quivous pouvez l’essayer gratuitement pendant une semaine de plus. Et, bien sûr, tous les jeux et sauvegardes effectués seront conservés dans le cas où le jeu serait acquis plus tard. Si vous souhaitez connaître en détail tous les éléments de cette tranche, voici l’analyse de Football Manager 2020.

