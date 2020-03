Sources: Cyber ​​Legacy entre dans CS: GO avec l’équipe de SIC

De multiples sources ont confirmé que Cyber ​​Legacy entrera dans CS: GO en compétition avec une liste complète de joueurs de SIC.

Selon les informations fournies par plusieurs sources, l’organisation russe Cyber ​​Legacy forme une équipe CS: GO.

L’alignement sera un mélange d’expérience et de jeunesse – avec l’ancien joueur Invictus Gaming Vadim «V4D1M» Panchuk comme tireur d’élite principal.

Plus tôt, Cyber ​​Legacy a attiré 5 500 000 $ en tant qu’investissement de Freedom International Group et a signé sa liste Dota 2.

L’organisation prévoit également de signer l’équipe Fortnite aux côtés de ses équipes CS: GO et Dota 2.

Les sources suivantes, l’équipe CS: GO comprendra le joueur expérimenté de 26 ans Alexander «glowiing» Matsievich, l’ancien IG AWPer V4D1M, l’ancien joueur de MAJESTY Max «THRONE» Semenov et deux autres joueurs en tant que jeune sang.

Pour l’instant, la liste suivante est en période d’essai:

Vadim “V4D1M” Panchuk; Max “THRONE” Semenov; Alexander “glowiing” Matsievich; Mikhail “Tricky” Krutov; Danylo “nat1ve” Bakin.