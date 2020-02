Sources: EA a annulé l’année dernière A Star Wars: Battlefront Spinoff

Star Wars Battlefront II (pas le spin-off) Capture d’écran: EA

Au printemps dernier, Electronic Arts a annulé une retombée planifiée de sa populaire série Star Wars: Battlefront – le troisième jeu Star Wars que l’éditeur a mis au point depuis 2017. Ce dernier jeu, nommé Viking, était initialement prévu pour une sortie à l’automne 2020 aux côtés du nouvelle génération de consoles. Mais une fois qu’il est devenu clair pour les dirigeants d’EA que la chronologie n’était pas réaliste, Viking n’était plus.

Ce compte est basé sur des entretiens avec six personnes familières avec le fonctionnement interne d’EA, qui ont toutes parlé de manière anonyme car elles n’étaient pas autorisées à parler à un journaliste de projets annulés.

L’histoire de Viking est elle-même digne d’un parchemin d’introduction de Star Wars. Cela a commencé il y a très longtemps (2015) dans une galaxie lointaine (San Francisco) au studio appartenant à EA Visceral Games, qui a passé deux ans à développer un jeu de casse Star Wars appelé Ragtag sous la direction du célèbre réalisateur Amy Hennig. En octobre 2017, EA a fermé Visceral et annulé Ragtag, bien qu’il ait déclaré que les actifs artistiques de Ragtag seraient expédiés au studio de jeux canadien EA Vancouver pour un tout nouveau jeu Star Wars en monde ouvert.

Ce deuxième jeu, Orca, était en développement tout au long de 2018 jusqu’à ce qu’il soit également annulé par EA. Kotaku a annoncé l’annulation d’Orca l’année dernière. À l’époque, nous avions signalé qu’EA Vancouver était en train de lancer un petit projet Star Wars pour le remplacer, un projet dont la sortie est prévue à l’automne 2020 aux côtés de la PlayStation et de la Xbox de nouvelle génération. Les dirigeants d’Electronic Arts aimaient appeler cela un trou financier qui devait être comblé.

Ce troisième jeu s’appelait Viking, et il a été conçu comme un spin-off de la série Star Wars: Battlefront avec des éléments du monde ouvert. Le plan était également pour EA d’apporter un autre studio pour aider – Criterion, basé à Londres, en Angleterre, qui était auparavant mieux connu pour des jeux de course comme Burnout et Need for Speed ​​mais s’était étendu ces dernières années à plus de genres.

EA Vancouver a passé un certain temps à concevoir des idées et des prototypes pour Viking, et Criterion est monté à bord peu après. C’est à ce moment que les problèmes ont commencé. Bien que Criterion soit, sur le papier, le studio principal, les défis logistiques du développement de jeux de cross-country en ont fait une proposition difficile. Comme l’a dit une personne impliquée dans le jeu, «trop de cuisiniers» était un thème courant. Les responsables des critères avaient une vision ambitieuse du jeu, visant à mettre fortement l’accent sur l’histoire et les personnages.

Il est vite devenu clair que Viking ne serait jamais terminé en seulement un an et demi, et les dirigeants d’EA n’avaient aucun intérêt à prolonger le calendrier. Viking a été annulé au premier semestre 2019, bien que cette nouvelle n’ait pas été rapportée jusqu’à présent. Ce trou financier de l’automne 2020 ne sera pas comblé.

Criterion a maintenant repris la série Need for Speed, et EA Vancouver prend en charge d’autres studios EA comme BioWare et Respawn sur des jeux comme Anthem 2.0 et Apex Legends. (EA Vancouver travaille également sur de nombreux jeux de sport de la société.)

En mai 2013, Electronic Arts a signé un accord d’exclusivité avec Disney pour les jeux vidéo «de base» – en d’autres termes, ceux sur consoles et PC – qui a conduit à une décennie turbulente et assez décevante pour les jeux Star Wars.

Aujourd’hui, EA a deux nouveaux jeux Star Wars en développement – une suite de Jedi Fallen Order chez Respawn et un projet plus petit et plus inhabituel chez EA Motive à Montréal, Canada.

.