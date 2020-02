Sous la nuit en naissance Exe: analyse tardive [CL-R]

Il ne fait aucun doute qu’Arc System Works a créé une école lors de la programmation de jeux de combat. Le style artistique pixel art qui, il y a quelques années, a cédé la place à une esthétique anime tout aussi incroyable, était une marque de la maison, ainsi que la profondeur et les possibilités que nous avions dans les combats qu’ils proposaient. Et en bons professeurs du genre, ils ont eu une série d’apprentis qui ont su prendre bonne note de leurs pratiques. Avec le jeu que nous vous proposons aujourd’hui, nous pourrions tomber dans l’erreur de dire qu’Arc System Works l’a développé, car non seulement il montre sa main dans les aspects que nous venons de dire, mais son nom et son logo apparaissent dans l’ouverture du titre comme l’une des sociétés responsables, mais cela ne signifie pas qu’ils ont développé le jeu. En fait, la société japonaise susmentionnée est responsable de la distribution au Japon, ainsi que de l’arrivée du titre sur les consoles portant l’arcade d’origine, cette nouvelle version incluse. Le développeur derrière le titre original n’est autre que Soft Circle French Bread, et le jeu que nous analysons aujourd’hui est Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r], critique de Under Night In-Birth Exe: Late [st], et que suppose l’arrivée d’un titre de série, si nous pouvons l’appeler ainsi, puisqu’il n’y a techniquement qu’un seul jeu mais avec plusieurs versions mettant à jour le contenu, sur une plateforme Nintendo pour la première fois. Dans le cas où vous vous demandez non, nous ne comptons pas BlazBlue Cross Tag Battle en raison de son statut de croisement. Profitez de votre bande-annonce, nous avons commencé l’analyse!

Technique, technique, technique

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] Il s’agit du dernier examen de l’arcade Under Night In-Birth, un titre de combat en tête-à-tête de personnages de style anime et d’esthétique pixel art. L’histoire qu’il nous raconte se déroule dans le Japon actuel, où se déroule Hollow Night, un phénomène étrange qui attire les vides, des créatures qui se nourrissent de l’énergie Existence (EXS). Les gens normaux et ordinaires ne peuvent pas remarquer ces événements, mais pas les personnages avec lesquels nous pouvons nous battre, car pour une raison ou une autre, ils sont conscients de la situation et interagissent avec ledit événement et avec le reste de l’équipe en fonction de leurs propres intérêts. Après avoir lu celui-ci, on pourrait être excité par une telle prémisse, mais vous pouvez déjà rejeter cette idée. Le récit est très maladroit et à aucun moment nous donne des raisons de vouloir en savoir plus, en jouant contre eux textes être en anglais et qu’ils ne sont pas légers, exigeant également un niveau avancé d’anglais. Cependant, si vous aimez l’histoire que vous nous racontez en mode arcade, il est possible de connaître l’arrière-plan des personnages en mode Chroniques, qui embrasse le roman visuel pour raconter les événements avant la dernière Hollow Night. Bien sûr, tout ce contenu ne nous fait pas oublier la chose la plus importante: nous sommes ici pour montrer que personne ne distribue de soupe comme la nôtre.

Nous avons trois boutons pour effectuer nos attaques: faible, normal et fort; et nous pouvons attraper et lancer nos rivaux en utilisant une combinaison de deux boutons. De plus, nous avons un quatrième bouton qui sert à charger le Barre GRD au prix de baisser notre Indicateur EXS, bien que nous puissions également le remplir en adoptant un style de combat direct, traquant le rival avec notre précipitation. Cette barre nous aide à activer le Mise à niveau de Vorpal State avec laquelle nous augmentons notre attaque et notre défense. Mais ce n’est pas la seule chose que nous pouvons faire, car comme nous avons notre indicateur EXS, nous pouvons activer les deux différentes attaques spéciales qui consomment le compteur dans une mesure plus ou moins grande, comme déclencher le Changement de chaîne, avec des effets similaires à Vorpal State. Cela peut sembler un peu lourd, mais nous vous assurons que peu de temps après avoir combattu, vous allez faire toutes ces mécaniques.

Under Night In-Birth Exe: combats tardifs [cl-r] ils sont hilarants à jouer. Le sens du progrès est très bien mesuré, découvrant qu’il existe une nouvelle façon de connecter plus d’attaques à chaque personnage dès que nous jouons avec lui. Nous avons cinq niveaux de difficulté, ayant joué au niveau 3, qui est celui qui vient par défaut, et qui a donné lieu à des sessions de jeu pas trop exigeantes, mais qui au moins abandonne, nous pourrions subir une défaite très douloureuse, au moins dans les dernières étapes des modes de jeu, ayant ces difficultés à grimper. Nos possibilités de répartition des coups ou coups à droite et à gauche sont garanties grâce à la modes d’arcade, versus, réseau, attaque de score, attaque temporelle et survie.

N’abandonnez pas, continuez d’essayer

La possibilité que tout le monde, quelle que soit son expérience ou ses compétences dans le genre, puisse profiter de Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] Cela ne veut pas dire qu’il ne cache pas une profondeur très douce pour les joueurs qui veulent tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le titre en démontrant des compétences qui nécessitent une multitude d’heures de pratique, pas pour rien, ce jeu fait partie de l’EVO 2020 que ce sera jouée à Las Vegas. La complexité des combos et la manière dont nous pouvons les réaliser nécessitent une technique hautement entraînée et raffinée, uniquement disponible pour ceux qui sont prêts à consacrer une grande partie de leur temps au jeu. Les modes d’entraînement, de tutoriel et de mission nous aident précisément à atteindre l’excellence nécessaire pour maîtriser les styles de jeu de tous les personnages.

Cependant, nous n’avons pas été convaincus de la manière dont certains aspects de ces modes sont abordés. Nous pensons qu’au début, ils arrêtent de freiner au moment d’être condescendants, arrivent à expliquer en détail tous les types de coups, puis passent bien sur certains combos, qui ne finissent pas par être pleinement expliqués. A cela il faut ajouter que même si nous avons un enregistrement test, il n’est pas toujours disponible, ne pouvant pas l’utiliser à tout moment comme nous l’aurions souhaité. Au final, cela donne le sentiment que seuls les joueurs qui ont beaucoup d’expérience dans le genre pourront profiter pleinement de ces tutoriels sans l’aide de vidéos sur YouTube.

Au final, toute cette formation nous amène à nous battre avec d’autres personnes. Pour cela, nous pouvons tirer le mode versus si nous voulons jouer localement avec un ami ou un membre de la famille, ou le mode réseau si nous voulons jouer avec des gens de partout dans le monde. Nous avons pu prouver ce dernier mode grâce au fait que le titre est sorti un jour plus tôt au Japon et en Amérique concernant l’Europe, et nous n’avons aucune plainte à ce sujet. D’accord les temps de chargement ne peuvent durer que 10 secondes si nous sautons la cinématique initiale à chaque combat, ou 20 si nous n’appuyons sur aucun bouton, jouant dans l’un des modes hors ligne, ce temps en mode réseau a été très similaire. Pour lutter contre les autres, nous avons deux options, ou nous nous battons par niveau, ou nous cherchons ou créons des salles pour jouer de manière plus détendue, soulignant dans les deux aspects le large éventail de configurations à notre disposition pour personnaliser les recherches de combats, et en aucun d’entre eux, nous avons rencontré des problèmes.

Ce qui lui manquait pour que ce soit la cerise sur le gâteau, c’est qu’il avait un crossplay entre les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch, puisque la majeure partie de la communauté des joueurs est établie dans la console Sony et le PC, laissant le doute sur ce que fera cette dernière plate-forme jusqu’à ce qu’elle reçoive une version du titre pour son système. Nous espérons que Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] obtenez une communauté en ligne suffisamment attrayante sur Nintendo Switch pour mériter votre achat si notre intention est de jouer de cette façon. Bien que nous ayons un excellent contenu pour qu’un seul joueur ne se soucie pas de cet aspect pendant de nombreuses heures de jeu, quelque chose qui est amélioré grâce à la différenciation des personnages, ne pas en avoir deux qui ont le même style de combat.

Nous avons été frappés de constater que quelle que soit la commande avec laquelle nous jouons, dans la sélection des joueurs, le titre nous montre toujours à l’écran le Nintendo Switch pro. Sans aucun doute, c’est la meilleure façon de profiter de Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r], mais en jouant avec le Joy-Con, nous avons également combattu comme un charme. C’est grâce à certains 60 images par seconde qui restent solides comme un roc pour beaucoup d’action qui se passe à l’écran, auquel il faut ajouter une résolution qui atteint le maximum autorisé par la console en mode TV ou sur ordinateur portable ou de bureau.

Enfin, mettez en évidence le bon travail dans les dessins de personnages avec beaucoup de personnalité, quelque chose qui est amélioré par le casting extraordinaire d’acteurs de doublage qui montre le titre, parmi lesquels on met en évidence par exemple un Yūki Kaji (Eren Jaeger d’Attack on the Titans, Adol Christin de la série Ys ou Meliodas des Sept péchés capitaux), à Ayane Sakura (Ochaco Uraraka de My Hero Academia, Sakura Amamiya de Sakura Wars ou Tsubaki Sawabe de Your Lie en avril) ou à Saori Hayami (Lora de Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country, Shoko Nishimiya de A Silent Voice ou Sheeda à Tokyo Mirage Sessions ♯FE); et la bande originale du titre, qui présente des thèmes très intéressants, idéaux pour entrer dans le sujet et se concentrer sur les combats au maximum, bien que cela finisse par rendre le jeu proche pour ne pas trop se souvenir de ces mélodies.

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] – Pendant de nombreuses années, nous nous revoyons toujours

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] C’est un excellent jeu de combat, idéal à la fois pour ceux qui veulent se donner du lait tout en débloquant tout le contenu que les développeurs ont préparé pour eux, ainsi que pour les joueurs qui veulent saisir le maximum d’opportunités jouables offertes pour s’engager dans la compétition. Il est vrai que nous manquons de crossplay avec la version du titre pour PlayStation 4 pour que toute la communauté soit unie et que certains tutoriels puissent être meilleurs, mais rien de tout cela ne supprime que nous sommes face à une version capable de briller par elle-même et avec laquelle Nous pouvons en profiter n’importe où. Si vous aimez combattre des jeux vidéo et que vous êtes fans d’Arc System Works, vous avez ici un nouvel essentiel, une revue qui peaufine les bords de l’édition précédente en même temps qui ajoute un nouveau personnage jouable avec lequel profiter de dizaines d’heures de combats d’une qualité exceptionnelle.

Nous avons analysé Under Night In-Birth Exe: Late [CL-R] grâce à un code de téléchargement fourni par Meridiem Games. Version 1.0.0 analysée

Pendant de nombreuses années, nous nous revoyons toujours

L’arrivée de Under Night In-Birth sur Nintendo Switch ne pourrait être plus satisfaisante. Les meilleurs combats de Hyde et compagnie dans la paume de la main avec sa dernière version, Exe: Late [cl-r], pour montrer pourquoi il était si bon au début, et pourquoi il est toujours parmi les meilleurs. Fine cannelle du combat, pour bien plus de combats au clair de lune quelles que soient les années qui passent.

PROS

Le gameplay est exquis, accessible pour les débutants et très profond et technique pour les joueurs expérimentés

Excellent design de personnage, chaque personnage est unique jouable et artistiquement

Multitude de modes de jeu et de contenu à la fois dans la galerie et dans la personnalisation des personnages à débloquer

CONS

L’histoire, en anglais, est un raz de marée sans intérêt

Il n’y a pas de jeu croisé entre les versions Nintendo Switch et PlayStation 4

Les tutoriels sont un peu boiteux si vous n’êtes pas très habile dans le genre

