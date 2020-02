Souvenirs de Mario: Jouer à Super Mario Bros.3 dans le jardin

Aujourd’hui est le 30e anniversaire de la sortie américaine de Super Mario Bros.3 pour la NES! C’est vrai, boomers – vous vieillissez. En l’honneur de l’occasion, nous republions cet article initialement publié dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l’emblématique franchise Mario dans son ensemble. Profitez, encore une fois, des souvenirs encore plus flous du directeur des opérations Darren Calvert … * lignes de rêve ondulées *

Dans mon coin de pays au Royaume-Uni au début des années 90, il était inhabituel de trouver quelqu’un qui possédait un NES, telle était la domination du Master System de SEGA à l’époque. La NES était une machine mystérieuse, un plaisir rare à apprécier sur les dosettes de démonstration lors de visites à Boots the chemists.

Bien sûr, tout cela changerait au Royaume-Uni lorsque Super Mario Bros.3 débarqué en août 1991, 3 ans après ses débuts au Japon. Le battage médiatique dans le magazine Mean Machines pour ce jeu était palpable et il a décroché un score exceptionnel de 98%. Une fois que mes copains d’école et moi avons regardé The Wizard sur VHS, nous savions qu’il était temps de franchir le pas et d’obtenir un NES.

Je me souviens d’avoir acheté un vieux NES battu pour 40 £ à un camarade de classe pendant les six semaines de vacances scolaires, en préparation, qui, étrangement, ne Burai Fighter Chariot. J’ai joué pendant un certain temps et j’ai également acheté d’autres classiques Nintendo amusants pendant que j’attendais le grand jour le 29 août 1991.

Quand j’ai finalement eu Mario 3 pour moi tout seul, j’ai été immédiatement accroché. Il n’y avait rien de tel sur le Master System, aussi accompli que Wonder Boy III: Le piège du dragon était, il ne pouvait plus rivaliser pour mon attention. Je me souviens avoir passé le reste des six semaines de vacances scolaires d’été à maîtriser les niveaux de Mario 3, à voler dans les cieux dans un costume de raton laveur, à nager dans un costume de grenouille, à piétiner les méchants dans Goomba’s Shoe, à trouver des sifflets de chaîne et à maîtriser la technique. ce qui me permettrait d’attirer Bowser pour qu’il brise les briques, ce qui scellerait sa disparition et me permettrait de sauver la princesse.

Je n’ai probablement pas besoin d’entrer dans plus de détails sur ce qui fait de Super Mario Bros.3 un jeu si spécial, si vous l’avez joué vous-même, vous saurez immédiatement que c’était un moment déterminant dans l’histoire de Nintendo et qu’il allait semer les graines pour chaque jeu Mario qui devait suivre.

Un de mes plus beaux souvenirs de ces vacances d’été ratées a été une journée vraiment chaude où il était trop étouffant pour rester à l’intérieur. J’étais tellement déterminé à terminer Mario 3 ce jour-là que j’ai sorti une rallonge de ma maison dans mon jardin pour alimenter ma télévision et NES afin que je puisse profiter du jeu en plein air au lieu d’acheter un ventilateur. Vous, les jeunes, vous ne savez pas à quel point vous êtes capable de jouer facilement à ces jeux Mario classiques sur votre 3DS!

La magie de Super Mario Bros.3 a fait de moi un fan de longue date des jeux Mario et de Nintendo en général. J’étais le premier à acheter une Super Nintendo avec Super Mario World pour vivre plus d’aventures de Mario dès que possible. Super Mario All-Stars était un grand favori sur la SNES avec Super Mario Kart qui a fait un travail incroyable de presser le monde coloré de Super Mario World dans un jeu de course de kart amusant.

En raison de mes compétences parentales fantastiques, ma fille de 7 ans est devenue elle-même un peu fan de Mario. Elle est maîtrisée Nouveau Super Mario Bros. U et Super Mario 3D World, avec un peu d’aide de ma part comme son acolyte. J’ai vraiment hâte de passer du temps avec elle en septembre pour créer des niveaux amusants de Mario dans Super Mario Maker et lui apprendre un peu l’histoire de Mario sournoisement dans le processus. Cela semble être le jeu parfait pour célébrer le 30e anniversaire de Mario.

Soit dit en passant, mon ancienne console NES fonctionne encore aujourd’hui, étonnamment. Quand j’ai quitté ma ville natale pour aller à l’université, j’ai donné mon précieux NES à mon meilleur ami à l’école pour la garde, qui le transmettrait plus tard à son petit frère. Chaque fois que je visite, on me dit que la NES est toujours vivante et donne des coups de pied et se fait souvent sortir chaque fois que les deux frères se réunissent.

.