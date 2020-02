Soyez très méfiant, tout pourrait être un gâteau

salut! Cette semaine, nous jouons des démos effrayantes, découvrons la nouvelle extension de Division 2, découvrons ce qui est caché dans les fichiers de Pokemon Home, regardons Fred Flintstone manger trop et découpons des gâteaux étrangement réalistes.

Super contenu Kotaku de la semaine dernière

Je n’ai jamais pensé à la façon dont le système VATS de Fallout 4 pourrait être une fonctionnalité d’accessibilité. Un merveilleux article qui vous fera penser aux jeux d’une manière légèrement différente.

Je manque des disques de démonstration. Jouer à des jeux aléatoires, dont certains dont je n’avais jamais entendu parler, était toujours un plaisir. Et un peu effrayant. Cette collection de petits jeux indépendants vise à recréer cette expérience et réussit.

Le dernier Pokémon semble … un peu différent.

Je me souviens qu’un ami a pris son Gameboy Advance SP et a jeté les escaliers. Il a heurté le sol durement. Il l’a ensuite ramassé et a commencé à jouer quelque chose. Il a beaucoup fait ça. Il ne s’est jamais cassé.

Tweets!

Imaginez vivre avec quelqu’un qui sait si bien faire ressembler les gâteaux à de vrais objets. Pourriez-vous même faire confiance à quoi que ce soit dans votre propre maison?

Enfants, arrêtez le tiktoking et commencez le tiktaaliking.

BIG FRED HUNGRY. BIG FRED MANGER DES GENS …? PEUT ÊTRE…

Nouvelles

Bandes-annonces et vidéos que vous avez peut-être manquées

Je veux que ce jeu soit bon. J’aime les super-héros et j’adore Crystal Dynamics. Alors, en espérant le meilleur.

C’est le premier Call Of Duty depuis longtemps que je n’ai pas touché ou joué du tout. Et cette bande-annonce … ne me convainc pas de changer cela.

C’est bizarre, mais je suis ravi de retourner à New York et de voir ce qui se passe depuis la dernière fois que je l’ai vu lors du premier match.

.