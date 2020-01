Soyons heureux et écoutons les chansons du portail

GlaDOS, le système informatique artificiellement intelligent de Portal, est l’un des plus grands méchants de jeux vidéo de tous les temps, mais c’est une chanteuse encore meilleure. Rien ne me prend par un matin morne comme écouter un trio de morceaux optimistes d’une forme de vie robotique qui a passé d’innombrables heures à essayer de me tuer.

Portal et Portal 2 sont une étonnante paire de jeux de puzzle à la première personne qui ont eu un impact énorme sur la conception du jeu dans son ensemble, mais la première chose qui me vient à l’esprit à chaque fois que Portal arrive est la voix de la chanteuse d’opéra et comédienne Ellen McLain chanter les mots de l’icône de la musique geek Jonathan Coulton.

Cela a commencé à la fin du portail d’origine, avec l’une des séquences de crédits de fin les moins désactivables de l’histoire du jeu.

«Still Alive» est un bel air. McClain nous montre le côté le plus léger du mal mécanique, sa voix électroniquement améliorée doucement sur la pointe des pieds à travers les paroles de Coulton. C’est une chanson qui incite les joueurs à reconsidérer leurs sentiments au sujet de l’ennemi qu’ils viennent de rencontrer. Peut-être qu’elle n’est pas si mal après tout.

Puis vint la fin de Portal 2, “Want You Gone”, le rejet le plus agréable et sans enthousiasme que j’aie jamais entendu. Les paroles sont géniales. «Au revoir, mon seul ami… oh, tu pensais que je voulais dire toi? Ce serait drôle si ce n’était pas si triste. “

Ma collaboration préférée entre McLain et Coulton n’est pas techniquement un jeu de portail. Au lieu de cela, c’est à partir de la fin de Lego Dimensions, le jeu des jouets à la vie de Lego, qui propose un niveau sur le thème du portail. GlaDOS a joué un rôle assez important dans le scénario principal de ce jeu, et quand les crédits ont roulé, elle était là.

“You wouldn’t Know” est une chanson Portal plus douce et plus triste, malgré Batman. “Ça fait tellement bizarre de ne plus te haïr” ne devrait pas me faire renifler, mais ça le fait. Dans le bon sens.

Voilà, trois chansons de Portal de GlaDOS elle-même. Est-ce que tout le monde est heureux maintenant? Ne me faites pas sortir l’opéra de la tourelle à la fin du portail 2.

