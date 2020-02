Space Channel 5 VR sort plus tard ce mois-ci

Cela fait 18 ans que la journaliste de danse de Sega a joué dans sa propre aventure rythmique. Après près de deux décennies de camées, Ulala retrouve son rythme le 25 février avec la sortie de Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash pour PlayStation VR.

Comme notre propre Brian Ashcraft l’a appris l’année dernière dans une interview avec les développeurs du jeu, Ulala a langui dans les limbes pendant si longtemps parce qu’un suivi de l’original de 1999 et de sa suite de 2002 serait tout simplement la même chose. La réalité virtuelle donne aux batailles de danse de Space Channel 5 une nouvelle tournure. Au lieu de monter dans les bottes spatiales à l’aspect inconfortable d’Ulala, les joueurs dépeignent un journaliste stagiaire qui suit ses traces. C’est une toute nouvelle aventure.

Initialement prévu pour une sortie à la fin de l’année dernière, Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash arrive maintenant sur PlayStation VR en tant que titre téléchargeable le 25 février en Amérique du Nord et le 26 février au Japon, en Océanie et en Europe. Les informations sur les versions des autres plateformes et régions de réalité virtuelle seront annoncées à une date ultérieure.

