Space Hunted: The Lost Levels arrive en exclusivité sur Wii U cette semaine

Le bon vieux Wii U obtient une toute nouvelle version cette semaine, et si ce n’est pas assez excitant, il est même lancé exclusivement sur la console. Qui a besoin de Switch de toute façon?

Space Hunted: The Lost Levels est le dernier titre en date d’Ultra Dolphin Revolution, le développeur indépendant qui a également Archer de l’ombre vers Wii U vers la fin de sa vie. Vous incarnez Jade Hunter, un chasseur de trésors intergalactique dont le navire a été abattu. Vous vous retrouvez comme un intrus sur une planète extraterrestre – pouvez-vous survivre et vous échapper?

Le jeu présente de nouveaux niveaux, obstacles et dangers non présents dans l’original Space Hunted, et agit essentiellement comme une nouvelle version de ce jeu. Voici une liste de fonctionnalités:

– Voyagez à travers 128 nouveaux niveaux!

– Évitez et battez les ennemis pour survivre!

– Maîtrisez de nouveaux obstacles et objets!

– Rencontrez de nouveaux ennemis et pièges!

– Collectez des power-ups pour assurer votre survie!

Le jeu sera lancé sur Wii U le 13 février pour 3,99 $ / 3,59 €. Dans un communiqué de presse détaillant l’annonce, Ultra Dolphin Revolution dit qu’il sortira sur la Wii U “parce que nous le pouvons”. Pourquoi pas?

Nous avons en fait vu plusieurs jeux arriver sur la console de dernière génération récemment, comme un nouveau jeu de plateforme de style N64 et une sortie le jour de Noël, et une note ESRB suggère également que Shakedown: Hawaii sera également lancé.

Pensez-vous que vous pourriez essayer ceci? Dites-nous ci-dessous.

