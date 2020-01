Space Wolf montre ses cartes dans un gameplay

Marines, le moment est venu. L’empire a besoin de vous! Les hordes de chaos ont atteint l’hybride et nous devons les combattre. Comment? Eh bien, bien jouer nos cartes (littéralement). Warhammer 40,000: Space Wolf est désormais disponible sur le Nintendo Switch eShop et est présenté avec un gameplay étendu du jeu. Ne le manquez pas!

Warhammer 40,000: Space Wolf est présenté dans un gameplay étendu

Le dernier jeu vidéo de la franchise à succès Games Workshop est déjà sur Nintendo Switch et propose une proposition inhabituelle. Au lieu de miser sur la stratégie en temps réel, si courante dans la plupart des jeux vidéo warhammer, cette fois la mécanique est un mix entre jeux de cartes et action au tour par tour, à laquelle les possibilités de personnalisation des personnages et une quantité considérable d’armes et d’objets. Une version plus jeu de rôle qui semble toujours maintenir ce mélange de fantaisie et de science-fiction qui rend la franchise de 40 000 si attrayante. Bien qu’il soit préférable de le voir vous-même et de réfléchir. Pour ce faire, nous vous laissons ici gameplay étendu Warhammer 40,000: Space Wolf:

N’oubliez pas que ce jeu HeroCraft comprend tous les DLC précédemment publiés, ainsi qu’un nouveau mode coopératif ce qui nous permettra d’affronter les ennemis de l’empire avec le soutien d’un allié.

