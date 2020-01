Sparkle 4 Tales apporte un gameplay atmosphérique gratuit en itinérance à changer cette semaine

Le lancement plus tard cette semaine sur Nintendo Switch est Sparkle 4 Tales, le dernier jeu de la série Sparkle du développeur indépendant Forever Entertainment.

Le jeu vous fait jouer comme une petite étincelle de vie, visant à devenir un bel être aquatique. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas votre expérience de jeu typique, avec l’exploration de votre environnement et l’intégration de la bande sonore comme objectif principal. Cela dit, une liste de fonctionnalités pour le jeu mentionne “des combats de boss épiques” et un “scénario unique”.

Voici ce que la liste eShop du jeu a à dire:

Commencez le voyage émotionnel et commencez comme une petite étincelle de vie. Sortez des profondeurs dans le lieu lumineux et paisible des espèces cultivées. Plongez-vous dans l’environnement atmosphérique depuis les débuts de la vie et la belle bande sonore pour compléter votre expérience.

Ayez une conversation avec le Créateur pour déterminer votre avenir. Allez-vous devenir un être paisible, un carnivore sanguinaire ou quelque chose entre les deux? Explorez le vide et trouvez votre destin. Devenez un être magnifique et explorez votre potentiel dans une histoire unique.

Si vous voulez voir le jeu en action pour mieux le comprendre, cette vidéo ci-dessous devrait faire l’affaire:

Aimez ce que vous voyez? Si cela semble être votre genre de chose, vous pourrez récupérer le jeu sur le Switch eShop à partir du 30 janvier. Cela coûtera 9,99 $ / 9,99 €.

