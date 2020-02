Sparklite est mis à jour vers la version 1.5 en ajoutant une multitude de contenus

Sparkle Il est avec nous depuis novembre dernier. Malgré avoir proposé un produit complet, Red Blue Games a continué à travailler sur son travail, de sorte que le titre est mis à jour vers la version 1.5 aujourd’hui l’ajout de nouveaux contenus et améliorations. Sans aucun doute, ce qui ressort est son Deux nouveaux modes de jeu: Casual et Champion. Le premier est conçu pour les joueurs qui souhaitent jouer sans aucune pression. Dans le Mode décontracté les cœurs de la vie tombent plus souvent et la vie totale qu’ils ont au début de l’aventure est plus grande; En plus d’avoir plus de trous pour s’échapper et faire des trous. Parfait pour ceux qui veulent juste profiter de l’histoire proposée par le jeu. D’un autre côté, le Mode Champion C’est le contraire. Déverrouillage après avoir terminé le jeu, les joueurs vivront l’aventure d’Ada avec de plus grands défis, les ennemis seront plus difficiles à craquer et auront de nouvelles attaques, mais ils laisseront également plus de récompenses. Un mode de jeu idéal pour ceux qui veulent répéter en cherchant encore plus de défis.

La mise à jour Sparklite ne s’arrête pas là. Des combats plus difficiles ont été ajoutés contre leurs derniers patrons, un nouveau personnage qui apparaît dans El Refugio, plus cinématographique pour le baron (je ne sais pas pourquoi, il ne les mérite pas, s’il est le méchant du jeu!), L’interface change enregistrer et nouveaux objets de collection dans les modes Standard et Champion. De plus, grâce au soutien de la communauté, les bugs du titre ont été corrigés, et les fournaises et les éviers ont été mis à jour. Que pensez-vous de tous ces ajouts? Pour célébrer la sortie de la version 1.5, Sparklite bénéficiera d’une remise de 30%, c’est-à-dire qu’elle vaudra 24,99 € pour 17,49 €, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 26 février.. À plus!

Remorque Sparklite version 1.5

Source: communiqué de presse d’Advance Discos

