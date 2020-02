Spartan Fist se met en marche le 28 février 2020

Besoin d’un moyen de libérer la bête à l’intérieur? Eh bien, vous pourrez bientôt fléchir vos phalanges lorsque ce prochain titre arrivera sur l’eShop ce mois-ci!

L’éditeur JanduSoft a confirmé via Twitter que le jeu d’action Poing spartiate sortira sur Nintendo Switch et d’autres consoles le 28 février 2020. Comme vous pouvez le voir dans le court extrait ci-dessous, le jeu demande aux joueurs d’utiliser leurs poings nus pour faire violence au voxel contre leurs ennemis!

Nous sommes très fiers d’annoncer notre prochain projet de publication / portage. #SpartanFist par @GlassBottomGame. Les développeurs de @skatebirb.

Spartan Fist sera disponible sur # ps4 #NintendoSwitch et #Xbox le 28 février 2020!

Voulez-vous un nouveau jeu gratuit #contest? pic.twitter.com/42g3eXncnQ

– JanduSoft – Publication / portage / développeur VideoGame (@JanduSoft) 11 février 2020

«Frayez-vous un chemin vers la gloire, la fortune et la gloire dans cette roguelite de puncher à la première personne pendant que vous travaillez pour récupérer le légendaire Spartan Fist. En incarnant Emma Jones, une détective de haut en bas qui travaille pour gagner sa vie, vous tapoterez votre dur à cuire intérieur pendant que vous frappez les gars si fort qu’ils explosent. Naviguez à travers une arène différente à chaque fois que vous jouez et plongez dans un monde pixélisé fantasque et granuleux tout en vous frayant un chemin vers le sommet.

traits

Coup de poing radical à la première personne pour une satisfaction ultime

De nouvelles arènes à explorer à chaque fois que vous jouez, pleines de nouvelles choses à détruire

Une double action amusante à combiner à la purée de boutons avec un plafond de compétences élevé

Gagnez des améliorations permanentes pour vous donner une longueur d’avance sur votre prochaine course à travers le Gauntlet

Des personnages pixélisés colorés et vibrants en tandem avec une violence sanglante

Une tonne de différents types de poings qui changent le style de jeu (pour frapper les mecs avec)

Des choses mystérieuses dans lesquelles tremper les poings (peut-être que cela vous donnera du pouvoir! OU NON)

Les sons de fusion punk / chip de “Chipunk” dans une bande originale

La saga continue d’Emma et Franky, amis pour toujours de nos jeux précédents »

Nous vous ferons rapport si nous entendons plus d’informations sur ce jeu à l’avenir. Restez à l’écoute!

