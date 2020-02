Spawn arrive sur Mortal Kombat 11 en mars, et cette figurine nous donne un premier aperçu

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 21 février 2020 16:28 GMT

Spawn sera ajouté à Mortal Kombat 11 en mars, et il semble que ce sera le modèle du personnage.

Todd McFarlane, écrivain et artiste de la série d’horreur-fantastique Spawn, a dévoilé aujourd’hui une figurine Spawn Mortal Kombat, nous donnant un aperçu de la façon dont il pourrait ressembler Mortal Kombat 11.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL !!

ENFIN JE PEUX LE MONTRER !!

La figurine SPAWN @MortalKombat est une figurine incroyablement DÉTAILLÉE (véritable mode McFarlane Toys) de 7 “conçue avec 22 points d’ultra-articulation et pouvant réaliser une pose complète.

À VENIR EN MARS 2020! # MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk

– Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 21 février 2020

Plutôt cool.

Spawn on devrait sortir le 17 mars dans le cadre du pack Kombat. Le plus récent ajout au jeu était The Joker en janvier.

