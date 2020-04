Spécial Parcs et Réunions de Récréation – Le co-créateur partage plus de détails sur ce qui vous attend

Les acteurs de la comédie bien-aimée de NBC, Parks and Recreation, se réunissent pour un épisode spécial qui aidera à recueillir des fonds pour le soulagement de COVID-19. Le co-créateur de la série, Mike Schur, a maintenant partagé plus de détails sur le spectacle, y compris des informations sur l’intrigue et la façon dont elle a été filmée.

Lors d’une conférence téléphonique à laquelle a participé le Hollywood Reporter, Schur a déclaré que l’histoire impliquerait Leslie Knope d’Amy Poehler essayant de maintenir un sentiment de normalité et de connectivité pendant la crise COVID-19 où les gens sont physiquement séparés.

“Toute la spéciale ne concerne pas la maladie”, a déclaré Schur. “Il s’agit de personnes qui y font face et naviguent dans leur vie quotidienne. Le thème le plus important de l’émission est: Leslie Knope croit en l’amitié. Elle était loyale et amicale et a mis tous ses œufs au pouvoir de l’amitié. Il s’agit de sa connexion avec les gens. et de maintenir ce groupe de personnages ensemble à un moment où ils ne peuvent pas quitter leur domicile. C’est le thème courant. “

L’épisode est canon, mais les fans espérant qu’il révèle des détails sur ce qui se passe à côté de Leslie Knope dans sa carrière politique n’obtiendront aucune réponse. “Nous avons fait un tas de références dans la finale à des choses potentielles qui pourraient arriver à diverses personnes et nous avons laissé tout cela de côté”, a déclaré Schur. “Nous voulions que cela concerne ce qui se passait dans leur vie en ce moment. Il n’y a aucun futur œuf de Pâques – du moins aucun qui soit intentionnel, de toute façon.”

Schur a également confirmé que la spéciale expliquera pourquoi les couples Parks and Rec, dont Leslie et Ben, Ann et Chris, et April et Andy, sont séparés pendant les fermetures.

Les acteurs se sont filmés à l’aide d’iPhones, tandis que Scur et d’autres producteurs ont regardé les tournages sur Zoom pour fournir une direction. C’était une production “lente et laborieuse”, a noté Schur, ajoutant que ce n’était pas un moyen durable de faire des épisodes de télévision.

L’émission spéciale Parcs et loisirs sera diffusée ce jeudi 30 avril sur NBC. Les 10 membres de la distribution principale devraient apparaître, dont Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Aubrey Plaza, Nick Offerman, Chris Pratt, Rob Lowe, Adam Scott, Jim O’Heir et Retta

