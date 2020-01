Spécialiste: le tennis pour les joueurs sert, mais ne justifie pas son prix

L’augmentation de la popularité des jeux vidéo a ouvert toutes sortes d’options commerciales et bien qu’il existe de nombreuses propositions intéressantes, cela implique également qu’il suffit de placer l’étiquette de joueur sur un produit pour essayer de l’introduire dans le secteur. Récemment, la marque de sport allemande PUMA a présenté une chaussure conçue spécialement pour les joueurs et un spécialiste a parlé de ses avantages supposés.

Lors d’une interview avec Dotesports, la podiatre Maggie Fournier, spécialiste du système de santé du Wisconsin, aux États-Unis, a parlé des chaussures conçues pour les utilisateurs de jeux vidéo et de leur impact sur l’expérience et les performances des joueurs. Initialement, le Dr Fournier a déclaré que des chaussures telles que PUMA peuvent se rencontrer en termes de confort et de repos des pieds, en particulier pour leur conception légère et pratique à utiliser à la maison car, a-t-il dit, beaucoup de gens ne portent pas leurs chaussures tous les jours dans les maisons pour être lourd ou même mal à l’aise. En ce sens, des propositions telles que celles de PUMA ou de K-Swiss peuvent être considérées comme bonnes pour les joueurs car elles offrent une option appropriée pour les pieds pendant les sessions de jeu et les activités réalisées entre eux.

Cependant, les spécialistes de la podologie ont estimé que le coût de ce type de chaussures ne correspond pas à ce qu’il offre en tant que produit, car les publicités le font ressembler à un accessoire qui pourrait améliorer les performances d’un joueur, quelque chose avec lequel il n’a aucun lien. . En outre, Fournier a précisé que les chaussures pour joueurs, vues du point de vue du secteur, ne remplissent pas une fonction réelle car il est impossible de garantir qu’en utilisant une paire, vous puissiez mieux jouer.

