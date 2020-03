Spécifications du PC Doom Eternal – voici les exigences minimales et recommandées

Par Stephany Nunneley,

Les spécifications de Doom Eternal PC ont été publiées par id Software et nous les avons ajoutées ci-dessous.

La page Steam de Doom Eternal a été mis à jour avec les spécifications PC minimales et recommandées.

Ci-dessous, vous verrez la quantité de mémoire nécessaire, les cartes graphiques qui la rendront belle et des notes pour les paramètres bas et de haute qualité (merci, Bleu).

Pour ceux qui ont le matériel, et si vous en avez de la chance, le jeu peut atteindre 1000 images par seconde, selon le programmeur principal du moteur Billy Kahn.

Mais pour ceux qui n’ont pas de matériel pareil dans leur appareil, vous devriez pouvoir atteindre 60 ips si votre PC a les spécifications suivantes.

Doom Eternal Minimum PC Specs

Nécessite un processeur 64 bits et un système d’exploitation

Système d’exploitation: Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5 à 3,3 GHz ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou supérieur

Mémoire: 8 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) / RX 470 (4 Go)

Stockage: 50 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires: (1080p / 60 FPS / Paramètres de faible qualité)

Spécifications PC recommandées par Doom Eternal

Nécessite un processeur 64 bits et un système d’exploitation

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur

Mémoire: 16 Go de RAM

Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Stockage: 50 Go d’espace disponible

Notes supplémentaires: (1440p / 60 FPS / Paramètres de haute qualité)

Ceux qui jouent à n’importe quelle version du jeu peuvent se réjouir de ce qui ressemble à une bande originale de métal fantastique, Doom 64 en bonus de précommande, et bien plus encore. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu via notre hub Doom Eternal.

Il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One sur le 20 mars et le port Nintendo Switch sera disponible plus tard dans l’année.

